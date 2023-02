Cameroun : le Premier ministre représente Paul Biya aux obsèques de Gabriel Dodo Ndoke

Joseph Dion Ngute a été désigné par le chef de l’Etat pour le présider les obsèques officielles du ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique.

Décédé des suites de maladie il près d’un mois, Gabriel Dodo Ndoke sera inhumé le samedi 18 février 2023 à Batouri, département de la Kadey, région de l’Est. Ce vendredi 17 février, après la mise en bière à la morgue de l’hôpital général de Yaoundé en présence du chef du gouvernement Joseph Dion Ngute, le programme prévoit une messe à la cathédrale Notre Dame des Victoires de Yaoundé. l’inhumation suivra à Batouri dans la région de l’Est-ce samedi.

Né le 13 juillet 1971 dans la commune de Mbang, département de la Kadey région de l’Est, Gabriel Ndodo Ndoke était l’un des plus jeunes ministres en fonction. Il est membre du gouvernement depuis le 04 janvier 2019 suite à un décret du président de la République nommant le premier gouvernement de Joseph Dion Ngute. Il aura passé quatre ans à la tête de son département ministériel. Avant d’y parvenir, ce fils du pays originaire de l’Est a gravi des paliers.

Il intègre l’administration par le corps des inspecteurs des impôts. Dès juillet 2022, il tient le poste d’inspecteur vérificateur au sein de la brigade provinciale de contrôle et de vérification des entreprises de l’Est. Puis quelque temps après, il est nommé chef service, sous-directeur aux impôts et au budget. A ce titre, il a servi à Bertoua, à Douala et à Yaoundé.

Il tenait ces compétences de son parcours académique. Il a cumulé une licence en droit privé francophone à l’université de Yaoundé II Soa, une maîtrise en droit privé général dans la même université, un diplôme de l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam), un Diplôme d’étude supérieure spécialisée en administration fiscale et un Diplôme d’étude approfondie en droit des affaires à l’université de Douala.

Décédé le 21 janvier dernier, Gabriel Dodo Ndoke laisse une veuve et sept enfants. Des obsèques officielles qui s’ouvrent ce vendredi ont été instituées par décret du chef de l’Etat en date du 14 février 2023. Jusqu’à demain samedi, le ministre aura droits aux honneurs civils et militaires à titre posthume.