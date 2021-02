Cameroun : le président du Sénat de retour après un « court séjour privé en Europe pour besoin de santé »

Marcel Niat Njifenji est retourné dans son Bangangte natal ce vendredi 12 février.

Il n’avait pas été vu en public depuis de longs mois. Au Sénat, la session budgétaire de novembre 2020 avait été présidée par le vice-président, Aboubacary Abdoulaye. C’est que le président Marcel Niat Njifenji avait quitté le pays pour « l’Europe », comme le renseigne vaguement son entourage.

Tenu une fois de plus loin des affaires à cause de sa santé, le président du Sénat du Cameroun est apparu ce vendredi 12 février affaibli alors qu’il était accueilli à l’entrée de la ville de Bangangte par le gouverneur de la région de l’Ouest, le président de région et d’autres autorités.

« Tout le monde est très content que le patriarche soit revenu dans son domicile », s’est réjoui Jules Hilaire Focka Focka, président du Conseil régional de l’Ouest au micro de la CRTV. Le média d’Etat informe d’ailleurs que le président du Sénat revient d’un « court séjour privé en Europe pour besoin de santé ».

« C’est un sentiment de joie et d’amour de partage et de grâce. Merci au tout puissant notre président du Sénat », a déclaré la député RDPC Jacqueline Tchanya. Présent à Yaoundé depuis quelques jours, le président du Sénat recevait déjà dans sa résidence du aurtier Bastos.

Agé aujourd’hui de 86 ans, Marcel Niat Njifenji est le tout premier président Sénat du Cameroun. Elu en 2013, il a rempilé au perchoir de la Chambre haute du parlement en 2018. Cependant, il est plus souvent absent de son siège pour raison de santé et passe la plus grande partie de son temps dans un hôpital parisien. Avec ce retour, l’on devrait le voir à l’ouverture de la session parlementaire le 11 mars prochain, où l’élection d’un nouveau bureau devrait une fois de plus le porter au perchoir.