Il s’agit d’un crédit acheteur de 164,69 millions de dollars. La ligne de 400 kV sera construite par l’entreprise indienne Kalpataru Power Transmission Ltd.

Selon Energie Media, la banque indienne d’import-export (Exim Bank Inde) a signé, le 11 mai dernier à Yaoundé, un accord de crédit acheteur de 164,69 millions de dollars (environ 97,8 milliards de F CFA) pour la réalisation de la ligne 400 kV Nachtigal-Bafoussam et ses ouvrages connexes.

Le crédit acheteur est un financement consenti par une banque à un acheteur étranger, lui permettant de régler au comptant un fournisseur de biens et services. L’accord a été signé avec le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, qui a reçu l’autorisation de contracter ce prêt au nom du Cameroun par décret présidentiel le 04 avril. Le projet sera exécuté par l’entreprise indienne Kalpataru Power Transmission Ltd, a indiqué Exim Bank Inde dans un communiqué relatif à la signature de l’accord.

Le projet et les ouvrages connexes à la ligne, d’un coût global de 173,36 millions de dollars, comprennent la ligne 400 kV entre Nachtigal et Bafoussam, la construction d’un poste de transformation 400/225/30/15 kV, l’extension du poste de Nachtigal, l’extension du poste de Bafoussam, la construction des lignes 90 kV entre Nachtigal-Bafia, Bafoussam-Bangangté, Bafoussam-Foumban, Nachtigal-Nkometou, la construction des postes 90/30/15 kV à Bafia, Bangangté et Foumban.

Il devrait être mis en service concomitamment avec le barrage hydroélectrique de Nachtigal (420 MW), en construction sur le fleuve Sanaga et dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2024. Le projet vise à “accroître l’accès en énergie électrique dans certaines régions et de promouvoir l’interconnexion électrique avec la République fédérale du Nigéria, ainsi que l’évacuation de l’énergie des différentes sources de production à l’instar de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal, Song Dong, Grand Eweng”, avait indiqué le Minee dans le document relayé sur Energies Media en avril 2020.