Cameroun : le projet Perace veut électrifier 700 localités

Financé par la Banque mondiale, il va se déployer dans 6 régions du pays.

Près de 30 milliards FCFA seront nécessaires pour électrifier 700 localités dans 6 régions du pays selon la répartition suivante : 315 localités dans l’Extrême-nord, 200 dans le Nord, 70 dans l’Adamaoua, 30 à l’Est, 42 au Nord-ouest et 30 au Sud-ouest. Le tout pour plus d’un million d’habitants et 370 000 ménages concernés.

La 4ème session du comité de suivi du Projet d’électrification rurale et d’accès à l’électricité (Presace) s’est réunie ce 25 février à Yaoundé autour du président du Comité, le secrétaire général du ministère de l’Eau et de l’Energie.

Il a été question d’examiner la mise en œuvre du projet qui implique la construction et la réhabilitation de lignes moyenne et basse tension, la construction et réhabilitation des postes de transformations, la construction de petites centrales de puissances inférieures et centrales photovoltaïques. Le projet est prévu pour durer 5 ans.