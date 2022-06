Cameroun : les jeunes et femmes migrants profitent du projet Youth and Gender Connect

Il a été lancé le 1er juin 2022, en faveur des jeunes et femmes migrants.

Le lancement officiel du projet Youth and gender Connect a eu lieu le 1er juin 2021 à Yaoundé et sur zoom. Il vise à former les jeunes, les femmes et les migrants de retour selon la formation type dual et à l’entrepreneuriat.

Les formations permettront de développer des compétences correspondant aux besoins du secteur privé et aux potentiels économiques des filières de transformation agroalimentaire, maintenance et réparation automobile facilitant ainsi l’insertion sur le marché de travail des bénéficiaires.

« Une amélioration des performances et prestations de services de la Chambre de Commerce, d’Industrie des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA) et des centres de formation professionnelle contribuera à une meilleure offre de formation professionnelle et à un développement économique local, notamment à travers l’organisation d´ateliers public-privés et ainsi une plus grande animation des acteurs de ces filières ».

En chiffre, ce projet c’est, au moins 480 bénéficiaires directs sont sensibilisés sur les possibilités offertes par l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) au travers de campagnes d’information et d’activités de formation.

Un minimum de 360 jeunes sont formés, dont 235 au minimum sont insérés sur le marché du travail au travers d’une approche de formation professionnelle duale (lieu de travail et centre de formation) et accompagnés après la formation pour le placement à l’emploi et au moins 125 personnes sont formées à l’entrepreneuriat et accompagnées après la formation à la création de leur entreprise.

Au moins 65 MPME de la (des) chaîne(s) de valeur concernée(s) incluant également les sociétés clientes et fournisseurs – participent à l’identification des déficits de compétence. 25 formateurs formés dans les deux filières sur la méthode duale, l’entrepreneuriat, le management et sur l’enseignement professionnelle et technique. Et 7 centres de formation sont renforcés dans leur offre de services de formation technique et professionnelle

Pour rappel, C’est un programme de formation des jeunes sur la transformation agroalimentaire, la réparation automobile et l’entrepreneuriat au Cameroun » dans les villes de Bafoussam, Douala, Ngaoundéré, Obala et Yaoundé et financée par l’Union Européenne.