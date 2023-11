Cameroun : le Rdpc prépare le 41è anniversaire du Renouveau

Le Comité central du parti se réjouit du chemin parcouru tout en attirant l’attention sur les défis du futur.

Le 06 novembre 2023 marque les 41 ans d’accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, président national du Rdpc. A l’occasion de cet anniversaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans tous ses démembrements, prépare des réjouissances. Mais, dans la circulaire du 25 octobre 2023 relative à l’événement, le secrétaire général du Comité central du parti insiste sur deux défis que doit relever le Rdpc : « la survie de la nation et la consolidation de notre statut de parti au pouvoir ».

En effet, le Cameroun fait face à des « forces centrifuges hostiles visibles et invisibles ». Entre autres défis à relever pour la survie de la nation, figurent les menaces sécuritaires dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et dans les régions septentrionales. « Le vivre ensemble entravé par des démons de la division », « l’optimisation de l’insertion de notre pays dans l’économie mondiale globalisée » sont d’autres défis. Le secrétaire général demande aux cadres et militants du parti de rester « vigilants contre toute menace nuisant à la cohésion nationale ».

Pour ce qui est de la consolidation des acquis du Renouveau, le Comité central met en avant la concurrence des partis politiques d’opposition. « Gardons à l’esprit que nos adversaires préparent résolument les échéances électorales de 2025 et que par conséquent, rien ne nous sera concédé, toléré ou épargné », prévient Jean Nkuete. Le secrétaire général prescrit par conséquent la mobilisation des militants en vue de l’inscription sur les listes électorales, l’établissement des cartes d’électeurs, le renforcement de la discipline dans les rangs du parti.