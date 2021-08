Cameroun : le RDPC renouvelle ses organes en l’absence de son dirigeant Paul Biya

Les bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) et ses organisations spécialisées, élus en 2015, seront renouvelés dès ce 7 août 2021.

Peuvent participer, les militants inscrits dans le cadre des opérations de validation du sommier politique qui a eu lieu entre mars et avril derniers. En sont exclus, ceux des militants sous le coup des sanctions infligées par le président national (Paul Biya), à la suite des travaux de la Commission de discipline ad hoc du Comité central.

Les militants doivent être à jour de leurs cotisations et avoir payé une caution électorale non remboursable. Les montants prévus vont de 100 000 F pour la liste du bureau de la section Rdpc à 1 000 F pour le bureau de la cellule.

Les listes de candidatures doivent inclure au moins trois femmes et trois jeunes. Dans les bureaux des sections Ofrdpc (organisation des femmes du RDPC), au moins six jeunes femmes doivent en faire partie. Tandis que les bureaux de sections Ojrdpc (organisation des jeunes) doivent avoir dans leurs rangs au moins six jeunes femmes.

Les candidats au poste de président de section Rdpc devraient avoir été auparavant, soit membre du bureau de la section Rdpc, présidente, président ou vice-président, vice-présidente de section Ofrdpc ou Ojrdpc, président ou présidente de sous-section Rdpc.

Après la phase de la campagne électorale, les opérations de renouvellement des bureaux des cellules se tiendront du 7 au 31 août 2021, alors que celles des bureaux des comités de base vont se dérouler entre le 2 et le 15 septembre 2021. Les bureaux de sous-sections et de sections seront élus du 17 au 25 septembre 2021. La période du 26 au 30 septembre 2021 sera consacrée à la finalisation des opérations et la transmission des bureaux élus à la Commission centrale de supervision qui est logée au Comité central et placée sous la supervision du Secrétaire générale du parti Jean Nkuete. S’agissant des opérations électorales dans les 17 sections de l’étranger, leur calendrier de déroulement sera arrêté par les commissions de renouvellement compétentes.

Il faut dire que le déroulement de ces opérations en ce qui concerne les jeunes et les femmes à été balisé par une circulaire du président national de cette formation politique signée du 8 juillet 2021. Une note du secrétaire général est venu fixer les modalités d’application de celles-ci.