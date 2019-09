Cameroun : le regard critique du Mrc sur l’agenda des consultations nationales

Le MRC figure est retenu dans la liste des partis politique à consulter pour la préparation du grand dialogue national. Le parti conteste la primeur accordée au SDF à son propre détriment.

Le débat national qui s’ouvre au Cameroun est « biaisé d’avance », affirme Tiriane Noah, actuelle présidente du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Alors que le parti doit recevoir ce mercredi, 18 septembre, la visite du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le MRC n’a pas indiqué s’il participera ou non aux échanges qui se tiendront le 30 septembre au Palais des congrès de Yaoundé. Et pour cause, le parti porte des griefs depuis le début des consultations ordonnées par le chef de l’Etat.

« L’on ne peut pas comprendre que dans un pays qui se veut démocratique, qu’on nous retrouve en entame de liste le Comité central du RDPC qui est classé comme une institution dans notre pays. Ça ça pose problème ».

Les observations de Tiriane Noah ne s’arrêtent pas là. « Quand on commence avec les partis d’opposition, on se retrouve dans une liste avec des partis qui ne sont pas représentés sur le plan national. Nous sommes quand même, selon les dernières élections présidentielles truquées, le premier parti politique d’opposition dans tout le pays ; et donc après le RDPC, nous devions être le premier parti. Qu’on se retrouve avec les partis comme le FSNC et puis tous ces partis politiques qui n’ont pas été candidats à la présidentielle, pour ma part c’est aberrant. On nous classe dans une catégorie de partis politique qui jusque-là ne mène aucun combat politique… Peut-être qu’ils se sentent obligés de mettre le MRC quelque part ».

Mais encore : « Mais qu’on se retrouvent en fin de liste avec des leaders d’opinion qui sont des leaders des partis politiques et qu’on estime pas que les leaders d MRC e font pas partir des leaders d’opinion, nous ça nous pose un problème et je pense qu’n manque de bonne foi. Je pense que Joshua Osih avec toute sa délégation ont déjà été reçus… C’est quand même bizarre qu’on lance un débat national et qu’on commence à recevoir certaines personnes ».

Tiriane Noah conteste par ailleurs les canaux de communication choisis par les autorités, à l’occurrence la presse, pour rendre publique la liste des organisations appelées aux consultations. Aucune notification ne leur a été préalablement faite, martèle-t-elle.