Cameroun: le salon africain du bois valorise les métiers artisanaux

La 2e édition du Salon africain du bois, de l’artisanat, de la décoration et du développement des communautés locales (Sabade), se déroulera du 25 octobre au 05 novembre 2019 au musée national de Yaoundé.

«Comment peut-on comprendre que, bien que le bois soit devenu le 2e produit d’exportation du Cameroun derrière le pétrole, les acteurs nationaux de la filière restent presqu’en marge des retombées de ce classement dont les principaux bénéficiaires demeurent des intervenants et entreprises étrangères», cette question a été posée par Jean Claude Dongmo Tanda, promoteur du Salon africain du bois, de l’artisanat, de la décoration et du développement des communautés locales (Sabade).

Profitant de la cérémonie de présentation de ce salon à venir, M. Dongmo a posé une fois encore la problématique de la transformation du bois local. Une thématique qui sera également débattue lors du Sabade. Vitrine de promotion des œuvres, produits et métiers autour du bois. Le thème de cette 2e édition du Sabade est «Le métier du bois, source d’entreprenariat jeune». Cette sortie est l’occasion une fois de plus pour le Sabade, de vulgariser les métiers qui tournent autour du bois auprès des jeunes, pour les amener à s’intéresser aux métiers d’artiste ou d’artisan. Déjà 100 jeunes ont été formés et travaillent à leur propre compte.

Depuis sa première édition en 2017, le promoteur du Sabade, Jean Claude Dongmo Tanda mettait l’accent sur l’exploitation du bois, en tant que richesse, dont on peut se servir pour développer le secteur de l’artisanat et le Cameroun en général. « La filière du bois au Cameroun, est un géant aux pieds d’argile car, les opportunités multiformes de création de richesse et d’emplois qu’elle comporte, restent à peine exploitées par les acteurs nationaux», explique-t-il.

Le Sabade organise pendant cette semaine, des expositions d’arts, ventes, jeux concours et des visites guidées des stands. Le Sabade Awards 2019 viendra primer les différents gagnants aux jeux concours, le vendredi 01 novembre 2019 selon le programme prévisionnel des activités.