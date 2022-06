Cameroun : le Salon de l’action gouvernementale ouvre ses portes à Yaoundé

La 11è édition qui démarre ce mercredi 22 juin 2022 est placée sous le thème « modernisation de l’administration camerounaise comme levier majeur d’atteinte des objectifs de la SND 30 ».

Le Palais polyvalent des sports de Yaoundé sert de point de rencontre entre l’administration camerounaise et les administrés. Du 22 juin au 1er juillet 2022, le Salon de l’action gouvernementale (Sago) réunira les différents secteurs de l’administration publique et les usagers autour du thème évoqué plus haut.

Pour la 11è fois, les deux parties vont échanger sur le savoir-faire, les actions gouvernementales, et les facilités offertes afin que les usagers connaissent davantage l’administration. Outre les gouvernants et les gouvernés, les partenaires au développement ainsi que les acteurs privés qui accompagnent le gouvernement prennent part aux activités.

Cette promotion se fait à travers des conférences publiques sectorielles et les expositions. Le salon va durer une dizaine de jours. Il a pour mot d’ordre la vulgarisation des politiques publiques nationales dans une perspective d’échange avec les administrés. Le Sago 2022 a pour fil conducteur la modernisation de l’administration en vue d’atteindre les objectifs de la SND 30, qui est la Stratégie nationale de développement pour la décennie 2020-2030.

Cette plateforme offerte au gouvernement pour lui permettre de communiquer avec les gouvernés débute en 2012 avec 05 participants. En 2022, les organisateurs enregistrent plus de 200 participants avec plus de 100 000 visiteurs directs qui vont sur le site de l’événement et plus de quatre à cinq milliards de personnes touchées à travers les canaux digitaux.