Cameroun : le salon du mobilier est ouvert à Yaoundé

Cette 5ème édition du Salon du Mobilier et des Produits Forestiers non Ligneux a été lancée le 30 juin 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé.

Une vitrine de valorisation des entreprises de transformation du bois et des Produits Forestiers non Ligneux, un appel à consommer Camerounais, à encourager l’entrepreneuriat féminin, en somme une volonté à participer aux objectifs de développement du Cameroun.

Promouvoir le « Made In Cameroun ». C’est le but de cette initiative dont le lancement a été presidé par Achille Bassilekin III, ministre Camerounais des PME. Selon le ministre, le but du concept va au-delà.

Il s’agit aussi de promouvoir l’esprit entrepreneurial des femmes en matière de création d’emplois et de richesses. Cette édition est placée sous le thème : « la Place de la femme dans la transformation du bois ».

L’innovation majeure de cette édition est la participation des artisans au concours national sur le thème : « Innovation dans la transformation du bois et des produits forestiers non ligneux ».

Organisé par l’Association Artisan au Féminin, ce salon qui s’étend du 29 juin au 04 juillet 2022 est un instrument de choix pour sensibiliser, mobiliser et fédérer tous les acteurs engagés dans la 2ème et 3ème transformation du bois face aux enjeux et défis qui sont les leurs.