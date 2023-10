Cameroun : le SDF fin prêt pour son 10è congrès

Les assurances ont été données le mardi 17 octobre 2023 au cours d’une conférence de presse au siège régional du parti à Yaoundé Olézoa.

En vue de la tenue du congrès des 27 et 28 octobre prochains au palais polyvalent des sports de Yaoundé, le Social Democratic Front dit être prêt à 90%. Parole de la secrétaire générale du parti Me Adeline Lord Djomgang et du président du comité d’organisation du congrès Donatus Njong. Au cours d’une conférence de presse, les deux ont rassuré l’opinion nationale et internationale sur la tenue de la convention dans une semaine.

L’instance réunira 2 400 délégués provenant des circonscriptions du parti. L’assemblée étant élective, les différents délégués procèderont à l’élection du nouveau président national du parti. Trois candidatures ont été retenues à ce poste. La liste des candidatures publiée hier par commission nationale d’investiture présente Joshua Osih du Littoral, Goddon Zama du Sud-Ouest et Shewa Jestel du Nord-Ouest sont les trois prétendants. Ils ont versé chacun une somme de 7 millions de FCFA comme cautionnement pour en vue de la succession du président fondateur Ni John Fru Ndi décédé le 12 juin 2023.

Au poste de premier vice-président, trois candidats se présentent. Njong Donatius du Nord-Ouest, le sénateur Mochiggle Vanigansen du Centre, Paul Haman de l’Adamaoua, candidatent pour succéder au député Joshua Osih, l’actuel premier vice-président et président national par intérim. Au poste de trésorier national, Langsi Abel est l’unique candidature. La liste signée le 05 octobre affiche l’ensemble des candidatures retenues pour les 50 postes à pourvoir au sein du Comité exécutif national.

Les assises des 27 et 28 octobre vont se tenir dans un esprit de rassemblement et d’appel à la revitalisation du parti de la balance. La formation politique a gardé la place de leader des partis d’opposition au Cameroun depuis les années 1990 jusqu’en 2018. Le slogan « Ensemble transformés et continuons plus déterminés » guidera les travaux qui s’annoncent. Ces derniers pourraient se tenir sans la participation ni la présence du G27+, la trentaine de militants et cadres exclus du parti il y a quelques mois.