Cameroun : le show peut commencer après l’arrivée du trophée de la CAN 2021 !

Le trophée de la CAN TotalEnergies 2021 est au Cameroun. Il a été présenté hier au Premier ministre, Joseph Dion Ngute. Ensuite, le ministre des Sports et de l’Education physique, président du COCAN 20-21, Narcisse Mouelle Kombi, a annoncé un « Trophy Tour » dans les différentes villes hôtes du tournoi : Douala, Limbe-Buea, Garoua, Bafoussam, Yaoundé et Olembe.

Le trophée de la CAN a connu une tournée dans les 23 autres pays qualifiés pour la CAN 2021 avant de finir sa course au Cameroun. Il y restera jusqu’au terme de la compétition le 6 février prochain.

En plus du « Trophy Tour » dans les sites de compétition, une cérémonie de présentation du vidéoclip de la chanson « fou fou fout », hymne officiel de la Can CMR 2021, et de lancement la grande parade de la mascotte Mola (mascotte tour) est prévue demain à Yaoundé. Cela marque le début de la campagne marketing de l’évènement.





La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies est le plus grand évènement sportif d’Afrique et la troisième compétition de football la plus importante au monde après la Coupe du monde de la FIFA et le Championnat d’Europe de l’UEFA. Le coup-d ‘envoi de la 33e édition aura lieu le 9 janvier 2022 au stade Olembe.