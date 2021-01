Cameroun: Le think do tank « The Okwelians » dévoile la première cohorte de son programme de mentoring

The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders, un programme d’excellence a dévoilé vendredi, la liste des 20 jeunes retenus dans le cadre de la première édition de son programme de mentoring.

Les 20 candidats retenus sont issus d’horizons culturels et professionnels divers.

«Nous sommes inspirés par les candidatures d’horizons géographiques, professionnels et socio-culturels très divers » a indiqué Marie-Alix de Putter, Directrice Exécutive de The Okwelians .

Parmi les lauréats, on dénombre des profils variés dont des leader associatifs, des écrivains et de communicants, comme c’est le cas de Eric Leonel Loumou, présenté comme l’un des plus jeunes membre de l’équipe de campagne du bâtonnier Akere Muna durant l’élection présidentielle de 2018.

Les lauréats ont un âge égal ou inférieur à 30 ans. Ils ont été retenus à l’issue d’un appel à candidature ouvert du 09 novembre au 16 décembre 2020.

Cet appel à candidature a connu la manifestation d’intérêt de près de 2500 personnes et surtout une présence remarquée des candidatures féminines.

Du mois d’avril à celui d’octobre 2021, les lauréats vont être incubés. Ils auront droit à une session intensive à Bertoua et à un voyage professionnel à Lagos, hub des affaires au Nigeria, la première économie du continent.

Ces deux escales seront meublées par des séminaires, conférences, ateliers, masterclasses et ted-like talks sur l’éthique, l’innovation et le leadership ainsi que des rencontres avec des personnalités inspirantes notamment des hauts dirigeants des secteurs public et privé.

L’encadrement de ces lauréats se fera sous l’encadrement de la journaliste Denise Epote et de l’homme d’affaires André Siaka respectivement marraine et parrain de cette promotion.

Selon Jonathan Nyemb, le président du think do tank The Okwelians, le Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders veut à long terme former une génération de leaders qui vont accompagner la transformation économique du Cameroun.

Il faut préciser que The Okwelians est un Think Do Tank réunissant plus de 125 camerounaises et camerounais, répartis sur quatre continents et désireux de promouvoir par le leadership éthique, une culture d’innovation sociale au Cameroun.