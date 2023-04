Cameroun : trouble autour de l’interdiction du whisky en sachet

Dans une note signée le 11 avril 2023, le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (Minmidt) par intérim, Fuh Calistus Gentry, annonce l’interdiction de la production et la commercialisation des whiskies conditionnés dans des sachets de volumes inférieurs à 50 millilitres.

Le ministre des Mines accorde un passe-droit aux producteurs, en interdisant uniquement la production et la commercialisation des liqueurs dans des conditionnements en plastique de volumes inférieurs à 50 millilitres. Par cette note, les internautes se dzmandent si le hisky en sachet de 51ml est moins nocif pour la santé. « De l’interdiction de production à la régulation de la quantité, aucun impact sur le plan sanitaire et les derives observées ça et là. Nul de nullité absolu. Ce pays a un problème spirituel« , s’est indigné un internaute.

Cette décision intervient alors que la vente des whiskies en sachets a été prolongée de 4 ans par un nouvel arrêté conjoint (Mincommerce, Minmidt et Minsanté) signé depuis le 18 décembre 2022. Il repoussait jusqu’en 2026 le moratoire accordé aux entreprises pour la finalisation de la migration du conditionnement des liqueurs en sachets vers leur conditionnement en bouteilles.

Le ministère des Mines avait déjà adressé des mises en demeure à un certain nombre de sociétés qui mettent sur le marché des whiskies en sachet conditionnés en 30 millilitres et les vendent à 50 Fcfa, de les retirer jusqu’au 10 avril, délai de rigueur. « En effet, ce conditionnement supplémentaire va à l’encontre de la politique du gouvernement visant à limiter l’accessibilité de ces produits aux couches vulnérables et reste contraire aux engagements pris par ces entreprises dans le cadre de la migration totale vers un conditionnement en bouteille ».

Selon les experts, en plus de leur forte teneur en alcool, la plupart des marques de whisky en sachet (et même ceux conditionnés dans les bidons) contiendraient du méthanol, une substance très nocive pour la santé

Il est à noter que l’Agence des normes et de la qualité (Anor), avait suspendu les contrôles de conformité sur ces whiskies, consécutivement au deuxième moratoire accordé par le gouvernement aux producteurs en 2016, qui expirait le 31 décembre 2022. Les organisations des consommateurs réclament depuis lors leur interdiction, en vain.