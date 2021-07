Cameroun: Le Yummy mummy challenge de TARTINA fait dix heureuses gagnantes

De nombreuses mamans ont participé au « Yummy mummy challenge de TARTINA », organisé par l’entreprise Chococam Tiger Brands du 25 mai au 13 juin 2021, à l’occasion de la fête des mères et dix d’entre elles ont su séduire le jury avec leurs recettes.

La cérémonie de remise des lots s’est déroulée le vendredi 09 juillet dernier dans les locaux de Chococam à Douala, capitale économique du Cameroun.

Les trois premières ont reçu un bon d’achat d’une valeur de 50.000F chacune, un grille-pain Moulinex Subito et un pot de TARTINA 1.2Kg.

Les sept autres ont reçu chacune une paire de gants de cuisine, un tablier et un pot de TARTINA 1.2Kg.

Ci-dessous retrouvez la liste des dix gagnantes par ordre de mérite.

1. Doriane Nguamengue 6. Ghislaine Mbelene

2. Gertrude Dipocko 7. Charlotte Nseke

3. Audrey Maeva 8. Veronique Myllie

4. Michèle Mich 9. Melissa Kouya

5. Soureya Alima Abena 10. Marinette Emani

Tout s’est déroulé sur les pages Facebook et Instagram de TARTINA en raison de la crise sanitaire actuelle. Le principe du jeu était le suivant:

· S’abonner aux comptes Facebook et Instagram de TARTINA ;

· Prendre connaissance et accepter le règlement du jeu sans réserve ;

· Réaliser une recette avec un enfant qui inclus la pâte à tartiner TARTINA (la participation de l’enfant était facultative mais constituait un plus dans la notation) ;

· Poster la recette et ses ingrédients sur son compte Facebook ou Instagram accompagnée de plusieurs photos de sa réalisation ainsi que de l’Hashtag #ProudMumTARTINA ;

· Inviter ses amis à liker et commenter.

Notre soixantaine de couples mamans/enfants s’est donc prêté à ce jeu, à l’issue duquel un jury composé d’une pâtissière expérimentée a évalué chaque recette à 80% sur les critères suivants:

§ Exécution/Technique

§ Formulation/Recette

§ Présentation, style et créativité

§ Participation de la mère et de l’enfant

Les 20% restants ont été attribués en fonction du nombre de likes et de commentaires sur la publication de chaque participante.

Entre du sablé à TARTINA, gâteau fondant au chocolat, crêpes TARTINA, biscuits au chocolat, gâteau marbré au chocolat, crêpes à TARTINA, mousse au chocolat, gâteau Tarti Faith et le TARTINA cake, il y en avait de tous les goûts et toutes les formes pour impressionner le jury et gagner des likes et commentaires.

Le « Yummy Mummy Challenge de TARTINA » par Chococam Tiger Brands, premier du genre à être axé sur le digital, s’est donc refermé après la cérémonie de remise des lots et le rendez-vous pris pour d’autres challenges.

A propos de la pâte à tartiner TARTINA

TARTINA est une marque de pâte à tartiner au chocolat créée en 1969 par l’entreprise camerounaise Chococam. Elle est la toute première marque de pâte à tartiner produite localement et distribuée dans des seaux et boites en fer et se distingue par son «goût chocolat unique».

Faite à base de fèves de cacao finement sélectionnés et 100% d’origine camerounaise, TARTINA est une marque orientée famille. Elle accompagne les familles tous les jours et à tous moments de la journée, sous différentes variétés, en tartine (sur du pain, des crêpes, beignets, biscuits, croissants, gaufres, brioches, etc.) ou encore en pâtisserie (comme élément d’incorporation dans la recette.) Elle est commercialisée en formats de 85g, 425g, 800g, 1.2Kg, 2.8Kg, 5Kg et 10Kg.

Ces dernières années, la marque s’est positionnée dans le domaine de la pâtisserie sous le concept de #SaveursGourmandes en partageant des recettes et produisant des mini-vidéos mises en ligne sur sa chaîne Youtube.

Désormais, retrouvez toutes les recettes de TARTINA sur son site internet actif www.tartinaspreads.com , minutieusement élaborées par des pâtissiers pour le plaisir des gourmands, petits ou grands.

Vous découvrirez comment prendre TARTINA au réveil pour faire le plein d’énergie, au petit gouter pour une pause gourmande, pour célébrez nos mamans parce qu’elles sont spéciales et pour des fêtes savoureuses.

A propos de Chococam Tiger Brands

La société Chocolaterie, Confiserie Camerounaise (Chococam) a été créée en 1965 par le Groupe Cacao Barry et l’Etat camerounais à travers son outil d’investissement (la Société Nationale d’Investissement, SNI). Basée à Douala, elle démarre sa production deux ans plus tard en devenant le premier fabricant de chocolat et de bonbons produits dans la zone CEMAC.

En 2008, le sud-africain Tiger Brands au travers de sa société Tiger Brands Limited acquiert 74,7% des actions de l’entreprise et devient ainsi l’actionnaire majoritaire.

Chococam est actif dans des domaines comme la fabrication, la commercialisation et l’exportation de chocolat, pâte à tartiner chocolatée, boisson chocolatée et les confiseries. Sa large gamme de produits est distribuée en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest.

Entre autres marques de produits à base de cacao, on retrouve :

– TARTINA, CHOCONUT, CHOCOLATE, les pâtes à tartiner ;

– MATINAL, la boisson chocolatée ;

– MAMBO, le chocolat ;

– Arina, la pâte d’arachide et

– Kola et Big Gum dans le domaine de la confiserie.

Galerie photos des gagnantes du TARTINA yummy mummy challenge.