Cameroun : l’Eglise catholique rend hommage à Mgr Roger Pirenne

L’archevêque émérite de Bertoua décédé le 06 août dernier des suites de maladie à l’hôpital de la Caisse de Yaoundé, a entamé son dernier voyage le mardi 29 août 2023.

La communauté catholique est mobilisée pour rendre un dernier hommage à l’archevêque de Bertoua, Mgr Roger Pirenne. Dans le cadre de ses obsèques, après la mise en bière à l’hôpital général ce mardi, une messe a été dite en son honneur à la Basilique Marie Reine des apôtres de Mvolye. Au sortir de cette célébration présidée par l’archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga, le successeur de Roger Pirenne, Mgr Joseph Atanga s’est confié à nos confrères de la Crtv.

« Le diocèse de Bertoua va l’accueillir et va l’enterrer dignement. On va lui donner des honneurs qu’il mérite pour le travail accompli dans le diocèse. Il a été archevêque pendant une dizaine d’années et il a touché le cœur de beaucoup de personnes. Il a laissé beaucoup de traces. Il a été un grand missionnaire, un grand pasteur. Pendant toute sa vie, il a prêché la parole de Dieu du début jusqu’à la fin », a déclaré le prélat avant de rappeler la mission accomplie par son prédécesseur.

« Après son ordination sacerdotale, il a été envoyé au Congo belge à l’époque. Après le Congo Belge en 1969, il a été affecté dans le diocèse de Yaoundé, à Mva’a et à Evodoula. Après Evodoula, il a été affecté à l’Est où il a été successivement vicaire général, premier évêque de Batouri et après avoir servi comme évêque de Batouri, il a été transféré comme évêque à Bertoua. Il y a servi pendant une dizaine d’années aussi. Je lui ai succédé le 03 décembre 2019. Il y a été installé le 30 janvier 2010. C’est donc un grand pasteur. L’œuvre qu’il a commencée nous allons la poursuivre. Il a beaucoup aimé le Cameroun. Il y est resté pendant plus de 50 ans. Nous devons lui rendre hommage pour sa générosité, pour son amour, pour l’évangile », a conclu l’archevêque de Bertoua.

Pour Mgr Jean Mbarga, Mgr Roger Pirenne a été « un berger, un bon pasteur. Parce que le bon pasteur est celui qui donne sa vie pour ses brebis ».

Après la capitale politique du Cameroun, la communauté chrétienne catholique de l’Est rend hommage à l’homme de Dieu ce mercredi 30 août 2023 à Bertoua. Ces derniers jours, sous l’impulsion de Joseph LE, les élites de la région administrative se sont mobilisées en vue d’une bonne organisation de son inhumation à la cathédrale Sainte-famille de Bertoua.