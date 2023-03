Cameroun : l’entrepreneuriat féminin comme un outil pour capitaliser la Zlecaf

Une centaine de femme a été regroupée du entre le 21 et 22 mars en réseau pour capitaliser les avantages qu’offre la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) à travers le projet SheTradesOutlook Cameroun.

Cette rencontre réunissant 38 pays à travers le monde. Elle est initiée par le ministre des Petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat Achille Bassilekin III. Il est question de booster la croissance économique et militer pour la création d’emplois dans les pays.

La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) étant sur pied, il a donc par ricochet semblé opportun pour Achille Bassilekin III, d’organiser une rencontre à l’intention des femmes entrepreneures. Selon des informations, la rencontre d’échanges et de networking des femmes entrepreneures et l’atelier de sensibilisation sur la Zone de libre-échange continentale Africaine (Zlecaf) s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Projet SheTrades Outlook Cameroun, qui vise la croissance économique et la création d’emplois dans les pays par la participation des femmes entrepreneures au commerce international.

Elle a pour objectif d’une part de renforcer les cadres de concertation entre les différentes parties prenantes, et d’autre part de sensibiliser les femmes entrepreneures sur les défis et opportunités de la Zlecaf pour un meilleur accès au marché continental, et à ses opportunités de commerce et d’investissement.

De façon spécifique, il s’agira d’affermir les cadres de concertation entre les entrepreneures pour optimiser les échanges de bonnes pratiques et d’expérience ; de les capacités sur les enjeux et opportunités de la Zlecaf pour garantir leur participation optimale aux échanges commerciaux dans la Zlecaf ; de sensibiliser les partenaires sur les enjeux et défis du projet SheTrades pour l’épanouissement et l’autonomisation économique des femmes.

Pendant 2 jours, il sera également question d’encourager les actions de soutien et d’accompagnement des initiatives des entrepreneures par les partenaires techniques et financiers locaux et internationaux ; et de susciter l’encadrement et l’implication des parties prenantes dans la bonne conduite du projet.

Animation des différents ateliers

La rencontre d’échanges et de networking des femmes entrepreneures et l’atelier de sensibilisation sur la Zone de libre-échange continentale Africaine (Zlecaf) seront marqués par un atelier de sensibilisation des entrepreneures femmes sur les défis et opportunités de la Zlecaf. Il sera à cet effet animé par des experts de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (Cncc), de l’Agence des Normes et de la Qualité (Anor) et du ministère du Commerce, au regard des missions assignées à ces institutions dans la mise en œuvre efficace de la Zlecaf. « Dans les activités de 2023 qui démarrent, aujourd’hui c’est la première initiative visant à leur montrer des ficelles » a indiqué le Minpmeesa.

En plus des 200 femmes entrepreneures, d’autres acteurs sont attendus à cette rencontre, notamment les administrations sectorielles, agences gouvernementales, organisations internationales, partenaires au développement, groupements et organisations de soutien aux entreprises, femmes leaders, Collectivités Territoriales Décentralisées, groupements patronaux, associations professionnelles de PME, et la société civile. « Elles ont trouvé des partenaires qui leur permettent d’écouler leurs biens et services » a rassuré Achille Bassilekin III.

Les travaux organisés en présentiel et en ligne, privilégieront les méthodes interactives et participatives autour des communications et des présentations, des échanges, témoignages, des partages d’expérience, des mises en réseau des femmes, et d’une mini-exposition.

A titre de rappel, l’initiative «SheTrades» est une plateforme qui crée un écosystème de solutions intégrées autonomisant économiquement les femmes, grâce à une plus grande intégration dans le commerce et dans les investissements. « Ce programme relie 38 pays à travers le monde. Les femmes entrepreneures locales, ont pu à travers ces contacts, trouver des partenaires » a déclaré le membre du gouvernement.

Aussi, l’initiative est mise en œuvre par le Centre du Commerce international (ITC), une agence conjointe de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (Cnuced) et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ledit projet met ainsi l’accent sur le développement des compétences des femmes et leur accès aux ressources et aux opportunités, afin de tirer profit des nouvelles perspectives commerciales. Grâce à cet outil, le Cameroun dispose désormais d’un profil « SheTrades Outlook Cameroun » permettant d’apprécier les efforts du Cameroun en matière de soutien aux femmes dans l’économie et le commerce. « Depuis 2021 que nous avons lancé cette initiative, on a remarqué que le nombre de femmes entrepreneures qui voyait des perspectives d’accès au marché est concret » a lancé tout optimiste Achille Bassilekin III.