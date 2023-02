Cameroun : les 10 meilleurs projets Camtex Lab sont connus

A la suite des Journées portes ouvertes (JPO) de Camtex Lab, le jury présidé par la Directrice du BMN, Madame Chantal Elombat a dévoilé les 10 projets qui bénéficieront de l’accompagnement de la GIZ.

Le suspense est levé. On connait la cuvée 2023 des 10 meilleurs projets de Cameroun textile laboratoire (Camtex Lab). Après une tournée nationale, (du 29 novembre 2022 au 20 janvier 2023) à travers les régions du Centre, Grand Ouest, Littoral et le Grand Nord, 92 candidatures ont été incubés. Une première présélection a permis de retenir 15 projets. Les porteurs de ses projets ont défendu leurs idées les 18 et 19 février 2023, devant un jury indépendant, au siège du Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN).

En plus de ces 15 projets présélectionnés, cinq autres projets ont été identifiés près des entreprises du secteur, pour la plupart en grandes difficultés ; pour être accompagnés dans une formule spéciale et partenariale. Cet accompagnement se fera sous la forme d’une expression de besoins clairs et d’attendus précis entre ces entreprises et CamTex Lab en coopération avec le BMN.

A la fin, 10 projets ont été retenus pour intégrer le programme d’incubation (si l’entreprise n’est pas encore créée ou créée depuis moins d’un an) ou le programme d’accélération (si l’entreprise existe et démontre avoir validé un marché : preuve de concept (POC) réussi). Ils recevront en guise de récompenses des accompagnements essentiellement «non financiers».

Mais un accompagnement sur mesures : « pour satisfaire aux besoins techniques (études, conseils, renforcement de capacités, prototypage, montage de business plans, recherche de financements, développement commercial, etc.) et administratifs (formalités de création d’entreprises, conseils juridiques, protection intellectuelle, prévention fiscale, etc.) propres à chaque projets retenus, dans une période ouverte de 3 à 18 mois maximum, a tenu à préciser Madame Chantal Elombat.

Avec Camtex Lab, ces entreprises pourraient être des clientes dans la chaine de valeur de production du fil à travers la micro-filature Microspin d’une part ; et d’autre part, des mentors, coachs ou compagnons pour les « primo » entrepreneurs en incubation au sein de Camtex Lab. Les incubés de Camtex Lab devront pouvoir apprendre des diverses erreurs, des écueils existants et des réussites de ces entreprises « mère/mentors » qui ont déjà accumulées des expériences utiles : c’est du compagnonnage industriel.

Les 10 heureux élus ont pour noms par ordre de mérite : Kpoutassa Zeus Louis Legrand, Fandio Syrie Landry, Nemale Mireille, Yomi Kwihan, Tchapnga Tondja Thierry Stéphane, Asta Tchivette, Madja Takam Mathe Flore, Essome Samuel, Tchonang Ndogmo Hermann et Fokou Fendjo Calice.