Cameroun : les 5 meilleurs défenseurs de l’histoire

On s’attarde énormément sur les qualités des attaquants en oubliant la barrière qui protège le but. Le Cameroun, grande nation de football en Afrique a connu plusieurs grands défenseurs les uns aussi particuliers que les autres. Voici brièvement quatre qui ont retenu l’histoire dans la tanière des Lions Indomptables.

1-Rigobert Song

Son charisme hors du commun, ses tacles et ses dreads incarnaient parfaitement le Lion indomptable. Pour ses débuts, il est passé par l’école de football des Brasseries du Cameroun puis au Red Star de Bangou et enfin au Tonnerre Yaoundé jusqu’en 1994. Il choisit le Metz ensuite et après quelques années d’expérience il rejoint Salternita en 1998 avec qui il joue 4 matchs. Il joue après à Liverpool, West Ham puis la Cologne avant le RC Lens avec qui il a pu participer à la ligue des champions. Il signe à 28 ans avec Galatasaray et remporte deux titres de championnat turc. Puis au tour de Trabzonspor ou il gagne encore le championnat en 2010. Les performances du club turc sont relayés par les sites de paris sportif.

Voici en quelques lignes le palmares de l’ancien capitaine des Lions Indomptables

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2000 et 2002 (Cameroun)

Vainqueur de la Coupe UEFA en 2001 (finale non-jouée) (Liverpool)

Champion de Turquie en 2006 et 2008 (Galatasaray)

Vainqueur de la Coupe de Turquie en 2005 (Galatasaray) et 2010 (Trabzonspor)

Vainqueur de la Coupe de la ligue en 1996 (FC Metz)

1- Geremi Njitap

Né le 20 décembre 1978, Yoko Geremi Sorele Fotso Njitap, fut un ancien footballeur camerounais. Joueur polyvalent, Geremi s’engage avec le grand Real Madrid de Raúl à la fin des années 1990. Il réussit une excellente saison 2002 à Middlesbrough où il dispute 34 matchs et inscrit 7 buts notamment sur coups francs. Acheté 12 millions d’euros par Chelsea, en 2010 il passe par Ankaragücü puis rejoint Larissa. Pour rappel, Geremi Njitap était le footballeur africain le plus titré de l’histoire avant que Samuel Eto’o n’explose.

Zoom sur son palmarès

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2000 et 2002

Vainqueur des Jeux olympiques en 2000

Vainqueur de la Ligue des champions en 2000 et 2002 avec le Real Madrid

Champion d’Espagne en 2001 avec le Real Madrid

Champion d’Angleterre en 2005 et 2006 avec Chelsea

Vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2007 avec Chelsea

Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2007 avec Chelsea

2- Emmanuel Kunde

Milieu défensif de base puis reconverti en défense centrale, ce joueur à la carrière fade est reconnu pour ses exploits en équipe nationale. Ayant débuté véritablement sa carrière au Canon de Yaoundé, il rejoint la France et explose à Reims mais surtout participe à toutes les compétitions nationales possibles 1980-1992.

Voici l’essentiel à retenir sur son parcours

Champion du Cameroun en 1982, 1985 et en 1986 avec le Canon Yaoundé

Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1983 avec le Canon Yaoundé, en 1990 avec le Prévoyance Yaoundé et en 1992 avec l’Olympique Mvolyé

38 sélections et 6 buts entre 1980 et 1992

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 1984 et en 1988

3- Lauren

Une magnifique pioche signée par Arsène Wenger à Arsenal. Laureano Bissang Etame Mayer, plus connu sous le nom de Lauren, né au Cameroun dans une famille qui venait de fuir la Guinée équatoriale, arrive en provenance de Majorque, qui termine sur le podium de la Liga mais surtout finaliste de la dernière C2 face à la Lazio en 1999. Et il sera l’un des piliers des Gunners du début des années 2000. Il était notamment présent dans l’équipe des « Invincibles » et en finale de la Ligue des champions en 2006. Lauren compte plus de 240 matchs au total. Après une carrière bien remplie, le défenseur polyvalent raccroche les crampons à la suite d’une dernière expérience à Cordoba en seconde division espagnole.

Son palmarès

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2000 et 2002 (Cameroun)

Médaille d’or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 (Cameroun)

Champion d’Angleterre en 2002 et 2004 (Arsenal)

Vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2002, 2003, 2005 (Arsenal) et 2008 (finale non-jouée) (Portsmouth)

Vainqueur de la Community Shield en 2002 et 2004 (Arsenal)

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 1998 (Majorque)

4- Pierre Wome

Joueur polyvalent et puissant, il est passé surtout en Italie à Brescia et Inter mais a tellement changé de clubs que cela n’a pas favorisé son intégration en équipe nationale. Une saison réussie au Werder puis des blessures qui salissent sa carrière. Il rejoint Chambly avant de passer au CFA à l’Union Sportive. Mais il fut exemplaire à son poste.