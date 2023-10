Cameroun : les 60 ans de Cimencam célébrés en images

À travers un premier vernissage hier, 18 octobre à la Galerie Mam de Bonanjo à Douala, l’entreprise leader du secteur de la cimenterie au Cameroun, a tenu à valoriser le travail des artistes-peintres locaux à travers des expositions.

Le vernissage a été suivi d’un talk avec la presse nationale et internationale. Dans l’optique de se rapprocher davantage de son public cible et de renforcer les liens avec la communauté artistique locale, Cimencam représente ainsi à travers l’exposition baptisée “60 ans”, l’esprit créatif des jeunes talents à travers des toiles. En présence du top management de l’entreprise, les six décennies de cette entreprise citoyenne installée au Cameroun depuis 1963 ont été passées en revue en tableaux articulés autour de quatre thématiques. Il s’agit de “Capital humain et RSE“, “Les produits sept merveilles du Cameroun”, “Innovation” et “Usines et implantation”. Il est question pour les invités ayant effectué le déplacement de se rapprocher davantage de l’engagement de Cimencam, ses valeurs, ainsi que les hommes et les femmes qui constituent la ressource humaine ayant porté ladite compagnie au sommet du secteur de l’industrie du ciment, concurrentiel au Cameroun.

Le talk avec la presse a été l’occasion pour le top management de Cimencam d’évoquer les défis et les opportunités de la filière cimentière au Cameroun. « 60 ans c’est une longue période. Donc on voulait célébrer la culture camerounaise puisque finalement, Cimencam fait partie de la culture de ce pays », explique Xavier Legrand, directeur général de Cimencam. Avant de projeter que « Cimencam, c’est l’entreprise cimentière qui investit le plus au Cameroun.

Les perspectives sont dans le long terme. C’est un point de passage. Je suppose qu’on en aura encore beaucoup et on se prépare à un environnement complètement changeant ». Quant aux clients, ils sont aussi satisfaits de la qualité des services et dividendes qu’offre Cimencam notamment à travers la digitalisation de certaines opérations.

L’entreprise « a beaucoup innové. Dans les achats, il y a des applications. Nous n’avons plus besoin de nous déplacer. Nous commandons à partir de nos domiciles directement. Bref, nous n’avons plus de problèmes », fait savoir Mathias Zongo, distributeur des produits depuis 22 ans.

La célébration à travers diverses activités s’annonce cette fin d’année 2023, pour marquer les 60 ans proprement dits de Cimencam au Cameroun.