Cameroun: Les adjoints au maire de Yaoundé VI annoncent une grève

Les proches collaborateurs du maire Jacques Yoki Onana revendiquent le paiement de diverses indemnités.

La mairie de la commune d’arrondissement de Yaoundé VI devrait fonctionner au ralenti dès le mardi 8 janvier. Dans un communiqué daté du 7 janvier, trois adjoints au maire annoncent un arrêt de travail dès le mardi 8.

Saint Eloi Bidoung (1er adjoint), Kwayep Mbianda (2ième adjoint); et Alain Mani (4ième adjoint), qui signent le document, revendiquent trois mois d’arriérés d’indemnités de fonction, cinq semestres non payés de carburant ; et des reliquats des frais de session des conseils municipaux.

Les signataires de la lettre adressée au maire, rassurent cependant qu’ils continueront à « honorer l’agenda des engagements vis-à-vis des usagers en ce qui concerne les célébrations de mariages ».

La maire de Yaoundé VI est dirigée depuis juin 2017 par Jacques Yoki Onana.