Cameroun : les aéroports de Douala et Yaoundé renforcés par l’acquisition de trois loaders

Ils sont destinés à charger et décharger des containeurs et palettes pesant jusqu’à 14000 Kg pour le LAM 14 tonnes. L’acquéreur Aéroports du Cameroun (ADC. SA) les présente comme les plus performants et les plus convoités par les grands aéroports au monde.

C’est le 14 août que les trois loaders ont été réceptionnés à l’aéroport international de Douala. ADC.SA. qui en fait l’annonce, indique qu’ils sont dotés d’une double plateforme, conçus pour charger et décharger des containeurs et palettes pesant jusqu’à 14000 Kg pour le LAM 14 tonnes et traitent tous types d’avions.

Les trois loaders sont équipés des technologies Safety Aproach System qui permettent d’approcher l’aéronef en toute sécurité pour l’opérateur et pour le matériel. « Ces loaders de 14 tonnes et de 7 tonnes destinés aux aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen et de Douala sont parmi les plus performants et les plus convoités par les grands aéroports au monde. Les compagnies aériennes qui desservent le Cameroun n’en seront que davantage satisfaits », estime ADC.SA.

L’entreprise en charge des plateformes portuaires du Cameroun fait savoir son personnel a été formé à Douala à l’utilisation, au montage, à l’affutage, à la maîtrise des schémas électriques et hydrauliques avec réglages des pressions et identification des différents composants, à l’utilisation et au dépannage général en cas de soucis. Elle précise que toutes les pièces de rechange ont aussi été acquises.