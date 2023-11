Cameroun : les agents communaux formés sur les passations de marchés publics

L’Union européenne vient d’organiser un séminaire pour renforcer les capacités autour des méthodes en vigueur sur les marchés publics.

80 responsables communaux impliqués dans le processus de passation des marchés publics ont bénéficié de l’expertise européenne des méthodes en vigueur au sein de l’Union européenne (UE) et plus précisément de la Banque allemande de développement (KfW).

Ils viennent de15 communes de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua. La formation centrée sur le renforcement de leurs capacités cadre avec le Programme de développement économique et social des villes secondaires exposées à des facteurs d’instabilité (Prodesv).

Le Prodesv qui est une action initiée par le gouvernement camerounais et financée par l’Union européenne a fait l’objet d’une part d’un contrat entre la délégation de l’UE et la KfW. Et d’autre part, un contrat de financement entre le ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) et la KfW.