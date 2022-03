Cameroun : les bonnes affaires du manuel scolaires

Le conseil d’agrément chargé du matériel didactique a publié récemment la liste des livres pour l’année scolaire 2022-2023. Outre les nouveaux ouvrages, il y a également une réduction des prix.

Les élèves du CM1 et CM2 ainsi que ceux de Class 5 et Class 6 auront de nouveaux livres à compter de la prochaine année scolaire (2022-2023). C’est ce qui ressort de la liste des manuels scolaires publiés par le Conseil national d’agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, CNAMSMD.

Face à ce changement constant et assez curieux des livres au programme, le CNAMSMD évoque une conformation au système en vigueur.

Selon le conseil c’est donc la résultante d’une volonté d’adapter les manuels scolaires à la nouvelle approche pédagogique (l’approche par les compétences, APC). Une approche en vigueur dans le système éducatif depuis 2018 au niveau de l’enseignement primaire. Et depuis 2014 pour ce qui est de l’enseignement général.

Cette opération de réforme a démarré il y a deux ans et va de la maternelle au primaire. L’année dernière, le changement des manuels s’est fait pour les classes de CE1/CE2 et Class 5/6.

La sélection de ces manuels pour les classes du CM1 et CM2 a été l’objet d’une assise organisée par le conseil du 31 janvier au 4 février dernier. Occasion aussi pour l’adoption par les membres du CNAMSMD d’évaluer les 223 manuels reçus de 29 éditeurs.

A l’issue de ses travaux, 28 manuels ont été retenus. Un chiffre qui correspond aux différentes disciplines enseignées dans les classes de CM1/CM2 et Class 5/6. La sélection faite, le document publié par le ministère de l’Education de base indique « seuls les manuels inscrits sur les listes officielles sont exigibles aux élèves dans tous les établissements du territoire national ».

Une autre nouveauté venant du conseil, c’est la revue à la baisse du prix des nouveaux manuels inscrits. On quitte pour la somme des ouvrages classiques de 14.600F (CM1) et 14.750F (CM2) à 12.150F pour les deux classes. Et du côté du sous-système anglophone, le prix des manuels de Class 5 passent de 18.150F à 12.100F. Ceux de Class 6 quittent de 18.050F à 12.150F.