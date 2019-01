Cameroun : les championnats de D1 et D2 se disputeront en poules (officiel)

Les championnats du Cameroun de football de D1 et D2 se disputeront en poules de 9 clubs pour le premier, et 8 et 7 équipes pour le second, a appris APA lundi auprès de la Ligue professionnelle de la discipline (LFPC).Bien que n’ayant pas été expliquée officiellement, au terme du conseil d’administration de la Fédération tenu pendant le week-end, cette répartition vise, selon des sources proches du dossier, à alléger le calendrier de la compétition, tout en permettant au pays de rattraper son retard par rapport au calendrier de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon un autre responsable de la Ligue, s’exprimant sous le sceau de l’anonymat, cette répartition est également dictée par un souci d’économies financières à travers le rapprochement des distances entre équipes d’une même poule.

En veilleuse depuis le 29 juillet 2018, le championnat du Cameroun de football qui n’aura pas cette année de sponsor, débute les 26 et 27 janvier prochain pour la D1, alors que la saison en division inférieure sera lancée le 30 janvier.