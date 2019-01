Cameroun : les championnats MTN elite démarrent en janvier

La date d’ouverture desdites compétitions a été fixée à l’issue d’une réunion de concertation et de prise de contact entre la Fécafoot et la LFPC tenue le 03 janvier à Yaoundé.

Les championnats MTNn elite one et MTN elite two démarrent les 26 et 30 janvier 2019. Ainsi en a décidé la Ligue professionnelle de football du Cameroun (LFPC) au terme d’une rencontre organisée mercredi par le nouveau bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot).

Ce sont 18 clubs qui participeront au championnat MTN elite one et 15 équipes pour le tournoi de seconde zone. Ils bénéficieront d’une subvention que s’est engagés à fournir la Fécafoot. Le montant de cette subvention n’ a toutefois pas été revélé.

Sous la médiation de Seidou Mbombo Njoya, le président de la LFPC, Pierre Semengue, est revenu sur une décision qu’il avait prise unilatéralement de faire passer à 20 le nombre d’équipes devant participer à la MTN elite one et à 18 celles autorisées à compétir pour le championnat MTN élite two.

Cette décision, et de nombreuses autres, avaient créé une crise entre la LFPC et les clubs concernés. Toutes choses qui avaient conduit à la trêve forcée de six mois qui a été observée sur l’organisation de ces championnats. Un comité ad-hoc sera créée pour réfléchir sur l’avenir de la LFPC.