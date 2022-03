Cameroun : les chrétiens catholiques entrent en carême ce 02 mars 2022

En prélude à la célébration de la fête de Pâques marquant la résurrection du Christ le 17 avril 2022, les chrétiens catholiques observent dès ce mercredi 02 mars, 40 jours de jeûne et d’intense activité spirituelle.

Ce mercredi 02 mars 2022 est journée de jeun obligatoire. C’est le mercredi des cendres. Il marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Prière, partage et pénitence, c’est le triptyque qui soutient l’engagement de nombreux chrétiens au cours de cette période. Durant les 40 prochains jours, exceptés les dimanches (considérés comme jours de fêtes), les croyants catholiques vont vivre au rythme de l’abstinence, de l’aumône et de la prière intense.

« Je compte saisir cette opportunité pour me rapprocher encore plus de mon créateur, raviver la flamme de la foi et de la prière qui a tendance à s’étioler. Je vais user de ce nouveau départ pour questionner les engagements baptismaux (rejeter Satan, ses séductions, le mal et de croire en Jésus-Christ en faisant le bien. Ndlr) ». C’est l’engagement de Basile N., laïc engagé. Il entend être plus assidu à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, à la pratique des œuvres de miséricorde et de pénitence.

Dans la même mouvance, Ornella B. entend vivre son carême en observant quatre moments primordiaux de prière chaque jour, en partageant ce qu’elle a avec autrui. « Je vais faire la pénitence en me privant de ce que j’aime et qui m’empêche de me rapprocher de Dieu. Je serai plus proche de Dieu à travers le service des autres et à travers sa parole », confie-t-elle.

Ces engagements et bien d’autres ne sont pas éloignés du message de carême du pape François délivré le 24 février 2022. « Pendant le chemin de carême, il nous sera bon de réfléchir à l’exhortation de saint Paul aux Galates : ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous », indique le souverain pontife, chef de l’Eglise catholique au monde.

Selon le pape, « le carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire, qui conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité ». C’est un temps de conversion au cours duquel les acteurs de la liturgie arborent la couleur violette en alternance avec la couleur rouge (lors de la célébration de la passion du Christ).

La période de carême est aussi le moment de revisiter le chemin de croix dans ses 14 stations chaque vendredi. Le pic des activités est atteint la semaine sainte qui s’ouvre avec le dimanche des rameaux et de la passion le 10 avril. Elle comportera le triduum pascal avec la sainte Cène le jeudi saint, la passion du Christ le vendredi saint, le vigile pascale le samedi saint, avant de déboucher sur la fête de Pâques dimanche 17 avril 2022.