Cameroun : les cinq demandes du SDF adressées au gouvernement

Le Social democratic front a adopté ces exhortations et condamnations parmi les résolutions de la réunion du Comité exécutif national du 10 décembre 2022.

Le Comité exécutif national du Social democratic front s’est réuni samedi dernier au siège du parti à Yaoundé. Cette rencontre a porté sur les questions liées au parti de l’opposant historique Ni John Fru Ndi, sur la vie de la nation camerounaise, ainsi que sur la marche du monde. A l’issue de ce rassemblement conduit par le président national du parti d’opposition, plusieurs résolutions ont été adoptées. Dans des résolutions relatives à la scène nationale, le SDF interpelle le gouvernement à plus d’un titre.

Le Comité exécutif dudit parti « demande au gouvernement du Cameroun de prendre les mesures appropriées pour réduire le fardeau de la hausse du coût de la vie sur le quotidien des Camerounais ; condamne le manque de volonté politique du gouvernement de suivre l’exécution du budget et de traiter comme il se doit, les nombreux scandales financiers entourant les hauts fonctionnaires de l’Etat ; demande au gouvernement d’être responsable et transparent dans la gestion des fonds d’urgence/divers du budget de l’Etat », peut-on lire sur le rapport signé du président national Ni John Fru Ndi.

Dans le même document, le comité exécutif « exhorte le gouvernement à prendre une action politique significative pour mettre fin à la crise anglophone qui a tant détruit la vie de nombreux Camerounais, en particulier les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et qui a entraîné de nombreuses souffrances et difficultés ; appelle le gouvernement à changer de stratégie et à prendre des mesures politiques sérieuses pour faire face à la situation sécuritaire déplorable et épouvantable dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et de l’Extrême-Nord du pays », exhorte le SDF.

Par ailleurs, au sein du parti, dans le but de mieux conduire le renouvellement des organes de base, le Comité a déposé tous les exécutifs régionaux. Il les a remplacés par les coordonnateurs nommés. Cette autre résolution de la réunion du NEC s’inscrit en droite ligne de la tenue du congrès du SDF prévu en 2023.