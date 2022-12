Cameroun : les communes du Centre doivent plus de 5,5 milliards de FCFA à la CNPS

Le 20 décembre 2022, la CNPS, les sénateurs et les maires de la région du Centre se sont réunis à Yaoundé.

La situation financière des communes de la région du centre est préoccupante à travers leurs dettes vis-à-vis de la CNPS.

Les dettes des 72 communes du Centre, au 15 décembre 2022, est évaluée à 4 741 000 000 FCFA pour le principal. Cette dette majorée des pénalités et majorations de retard s’élève à 5 541 000 000 FCFA. L’organisme de sécurité sociale Camerounais a mis sous moratoire 26 collectivités sur les 72 enregistrés, pour une dette globale de 2 000 000 000 FCFA.

A date, plus de 2 milliards de dettes des collectivités ne sont pas encadrées. Il est à noter que sur les 26 collectivités concernées, 14 ont une dette postérieure aux moratoires qui leurs sont accordés.

Vis-à-vis de la CNPS les collectivités territoriales décentralisées ont une dette très élevée : « Les dettes courent depuis plusieurs années et certains maires qui sont en poste aujourd’hui ne sont pas responsables du volume de ces dettes », explique Annir Dieudonné, Maire de Yoko.

« Nous sommes très satisfaits du résultat de cette rencontre, et ce résultat a été possible grâce à la volonté de la CNPS. Nous avons posé le problème d’endettement des communautés du Centre au Directeur Général de la CNPS, nous avons sollicité qu’il leur donne de l’aide, et un coup de main en allégeant désormais ces dettes. » indique Laurent Nkodo, vice-président du sénat.

« Il nous a promis, et ce jour il a fait une déclaration solennelle que ces communes pourraient bénéficier d’une remise des pénalités et majorations de 70% et ça pourrait même atteindre 80% pour les communes qui sont très lourdement endettées », a-t-il ajouté.

« La CNPS qui est disposée à leur accorder d’une part des remises des majorations et pénalités de retards de manière automatique de 70%, et au cas par cas c’est un taux qui pourrait atteindre les 80%. Et, d’autre part un moratoire, un échéancier de payement qui pourrait selon la situation des collectivités territoriales s’étendre jusqu’à 10 ans lorsque la situation d’endettement est vraiment lourde », a indiqué Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame, Directeur Général de la CNPS.