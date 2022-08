Cameroun: les conditions de travail en révision au ministère de Travail

Selon le ministre camerounais chargé du Travail, Grégoire Owona, son département a reçu des demandes de révision de neuf conventions collectives.

« L’administration du travail remplira sa mission dans ce processus en exhortant les parties prenantes à privilégier le dialogue social afin d’aboutir à des améliorations concertées dans le monde professionnel », a promis le ministre Grégoire Owona.

Les secteurs concernés sont les télécommunications, l’agriculture, la pharmacie, les assurances, la microfinance, les industries de transformation, les hydrocarbures, ainsi que Orange Cameroun et Campost, les opérateurs postaux publics.

Les demandes de révision des conventions collectives des secteurs et entreprises précités, apprend-on, visent à améliorer les conditions de travail des salariés et à renforcer la notion de travail décent dans les secteurs et entreprises concernés.

Pour l’heure, Grégoire Owona assure que des travaux sont en cours pour réviser les conventions collectives des télécommunications et de l’agriculture. Les négociations se poursuivent entre salariés et employeurs sous la tutelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

En revanche, la négociation de l’accord d’entreprise Campost est déjà achevée. Comme pour les autres demandes de révision, les démarches nécessaires ont été entreprises pour le démarrage effectif des négociations.

« Nous sommes véritablement dans la décennie de la multiplication des négociations d’accords collectifs et d’accords d’établissement avec une dynamique constructive à l’œuvre pour faciliter ce processus en vue de promouvoir le travail décent dans le monde professionnel dans notre pays », a déclaré Grégoire Owona à ses collègues.

La convention collective de travail, qui peut être nationale ou d’entreprise, est un accord qui a pour objet de réglementer les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs, soit d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, soit d’une ou plusieurs branches d’activité. Cet accord est conclu entre, d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats de travailleurs et, d’autre part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats d’employeurs.