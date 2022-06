Cameroun : les défis qui interpellent le nouveau directeur de la Cename

Le docteur Salihou Sadou a été nommé à la tête de la Cename le 06 juin 2022 par décret du président de la République Paul Biya.

Un nouveau vent souffle à la tête de la Centrale nationale d’approvisionnement en médicament et en consommable essentiels du Cameroun. Dr Salihou Sadou en est le nouveau directeur nommé par décret N°2022/204 du 06 juin 2022. Le pharmacien est désormais à la tête de cet établissement public en remplacement de son prédécesseur Vandi Deli. Le professionnel de la santé arrive à ce poste sans doute en raison de l’expérience acquise en travaillant dans le circuit du système national d’approvisionnement des médicaments au Cameroun.

A cet effet, il a exercé pendant plusieurs années à l’inspection générale des services pharmaceutiques et des laboratoires au ministère de la Santé publique (Minsanté). Au moment de sa nomination à la tête de la Cename, il est directeur de la pharmacie et du médicament et des laboratoires au Minsanté. Des responsabilités et tant d’autres dont l’exercice a préparé l’élu à relever les défis qui l’interpellent dès à présent.

Le nouveau directeur Salihou Sadou est face à l’urgence de rétablir la notoriété de son établissement écornée. Ces dernières années, plusieurs faits irréguliers ont été constatés dans la distribution et l’approvisionnement des médicaments. Dans ce sens, il devrait revoir les rapports entre ses fournisseurs et ses clients. Les relations entre le président du Conseil d’administration et le désormais ex-directeur souffraient de quelques tensions. Le nouveau directeur a pour défis à ce niveau de réinstaurer un climat de paix et de sérénité.