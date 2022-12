Une rencontre a eu lieu à Yaoundé le 06 décembre 2022 à cet effet.

Achille Bassilekin III a présidé le 06 décembre 2022 la cérémonie d’ouverture de la première édition du FORUM de l’emballage, conditionnement et de la logistique des produits alimentaires « Made in Cameroon », à l’Hôtel de ville de Yaoundé.

Une initiative de l’Agence de communication Stratégies et Marketing Reflex qui va s’étendre jusqu’au 08 décembre 2022 autour du thème « Packaging et compétitivité des produits « Made in Cameroon ».

L’objectif de cette rencontre est d’accélérer le développement du packaging innovant grâce aux nouvelles techniques numériques, d’encourager le recyclage des déchets légers, de développer une filière responsable en matière de packaging, de permettre aux PME locales de nouer des partenariats avec les fabricants d’emballages, mais aussi d’être outillées sur l’importance de l’emballage pour l’attractivité de leurs produits.

Les différentes articulations que sont les conférences, ateliers, rencontres B to B et expositions rassembleront, durant ces trois jours, plusieurs cibles dont les investisseurs nationaux et étrangers, les bailleurs de fonds, les porteurs de projets, les promoteurs des PME/PMI, les artisans, les associations patronales et groupements des PME et les corporations des producteurs d’emballages.