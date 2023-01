Cameroun : les enjeux de la Conférence internationale sur le transport aérien

Organisée par le cabinet Bekolo & Partners, la Citac est articulée autour du thème « comment dynamiser le transport aérien en Afrique centrale ».

A conférence internationale sur le transport aérien en Afrique centrale aura lieu à Douala du 18 au 19 janvier 2023.

Cette Conférence est une concertation de haut niveau qui regroupera les professionnels, les investisseurs, les experts financiers, les contrôleurs, les consultants, et les dirigeants de l’industrie du transport aérien, afin d’identifier la nature et les causes des problèmes auxquels fait face ce secteur d’activité en Afrique Centrale, et de proposer aux décideurs et aux acteurs, des solutions pratiques et innovantes en vue de le redynamiser.

Les principaux thèmes de la Conférence porteront sur le marché, les modèles d’affaires, les coûts d’exploitation, les mécanismes de financement, le rôle des états, la coopération, et la gouvernance. Ils seront présentés par des experts expérimentés.

Selon l’organisateur, pendant deux jours, cette « plateforme inclusive de réflexions liées aux problématiques du transport aérien dans la zone Cemac » permettra de « rechercher les causes des faiblesses des compagnies aériennes nationales ; examiner les causes du faible niveau de qualité de service ; et proposer des solutions pratiques aux acteurs du domaine ». Il s’agit notamment des institutions publiques et privées, des institutions financières, des gouvernements, des dirigeants des compagnies, des contrôleurs, des conseillers, etc.

En attendant les conclusions de la rencontre de Douala, dans une note sectorielle sur le transport aérien en Afrique centrale, la Banque africaine de développement (BAD) soutient qu’« en dépit des efforts louables, il existe encore un énorme besoin d’aller plus loin afin d’assurer une meilleure connectivité, des économies d’échelle et un développement durable de l’industrie du transport aérien de la région. C’est à ce prix que le transport aérien pourra jouer efficacement son rôle de catalyseur de la production économique et de l’intégration régionale ».