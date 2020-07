Ils ont débuté ce 27 juillet une formation de cinq jours au Centre d’Excellence de la CAF à Mbankomo Encadreurs techniques des sélections nationales et des clubs du championnat d’élite ont reçu ce jour le cours introductif du président de la Fécafoot.

Les modules d’échange visent à renforcer la maîtrise de l’outil informatique, l’utilisation de la dimension statistique et la méthodologie de gestion des projets. Sous la conduite de la Direction technique nationale, qui a mobilisé huit instructeurs pour former les 26 entraîneurs. A savoir : 18 des clubs du championnat Elite one et 8 sélectionneurs nationaux.

Le séminaire vise en effet à les remettre à niveau en vue u démarrage de la saison 2020-2021 annoncée fin septembre- début octobre.

Pour Francois Omam-Biyik, sélectionneur adjoint de l’équipe première des Lions indomptables, ce séminaire permet : « d’échanger sur les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la pratique du métier. En même temps avoir des informations sur les nouvelles méthodologies du football et continuer à travailler sereinement. Nous devons être au même niveau que les autres. »

Yves Clément Arroga, sélectionneur des Lions A’ fonde beaucoup d’espoir sur ce recyclage. « Les entraîneurs ont besoin de se ressourcer, revoir leurs cahiers. Il y a beaucoup de changements au niveau international et il est important que ce stage apporte un bonus de connaissances aux entraîneurs camerounais. Par exemple au niveau des statistiques, il n’y aucun club qui maîtrise la donne. On a ce problème en sélection. Pourtant s’il y avait cette maitrise de données statistiques, analyse vidéo et autres, on trouverait facilement le joueur qu’il faut en sélection», a-t-il déclaré.

Dans son discours d’ouverture, sous forme de leçon inaugurale, le président de la Fécafoot Sedou Mbombo Njoya a exhorté les participants à s’appliquer afin de redorer le blason du football local par une qualité de jeu appréciable, gage du retour de nombreux spectateurs dans les stades.