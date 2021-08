Cameroun : les entraineurs et légendes du football réagissent au tirage au sort de la CAN 2021

A l’Issue du tirage au sort de la CAN TotalEnergies 2021 tenu hier, qui a dévoilé la composition des poules de la CAN 2021, des anciens joueurs et sélectionneurs en activité ont donné leur sentiment sur la position de leurs équipes.

Ci-dessous la synthèse de leurs propos :

El-Hadji Diouf, ancien international sénégalais.

« Personne n’a envie de croiser le Sénégal »

« Je crois qu’aujourd’hui, je le dis et je l’assume, personne n’a envie de croiser le Sénégal. Le Cameroun est un grenier de footballeur. Venir gagner le trophée ici au Cameroun serait quelque chose d’énorme. La première finale que nous avons perdue, c’était contre le Cameroun. Nous avons une revanche à prendre. On a faim, on a de très bons joueurs, on a une très bonne équipe. Aujourd’hui mes petits-frères ont l’habitude de jouer des matchs de haut niveau. C’est à eux de se transcender sur le terrain, donner le meilleur d’eux-mêmes et pourquoi pas devenir la génération à donner une première CAN au Sénégal. »

Gernot Rohr, sélectionneur du Nigéria.

« Nous avons hérité d’un groupe difficile avec l’Egypte »

« Nous avons hérité d’un groupe difficile avec l’Egypte, la Guinée Bissau considéré comme un outsider, mais c’est une très bonne équipe. Le Soudan est dirigé par un entraîneur français que je connais et qui a fait un excellent travail de ce côté-là. Tous les matchs seront difficiles et nous allons commencer par l’Egypte le 11 janvier 2022 à Garoua qui est aussi je crois une ville de football. Nous serons très heureux d’y être. »

Tom Sainfiet, sélectionneur de la Gambie.

«Prendre des points dans la poule F »

« Je pense que les stades et le peuple camerounais sont prêts à nous offrir une belle fête lors de cette CAN. La Tunisie, la Mauritanie, le Mali sont des équipes fortes mais nous sommes aussi compétitifs. La Gambie a les moyens de prendre des points face à ces équipes. En ce qui concerne nos ambitions, nous sommes à notre première participation. Nous venons apprendre. Il ne serait pas réaliste de dire que nous allons gagner tous nos matchs. »

Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie.

« Ambition, passer au second tour»

« Nous allons jouer dans de très beaux stades et sur de belles pelouses. Nous avons hâte d’être au Cameroun. J’espère qu’il y aura beaucoup de monde dans les stades avec de belles ambiances. En Egypte en 2019, nous avions déjà dans le même groupe, le Mali et la Tunisie. Ce sont des équipes qu’on connaît et qui nous connaissent. La Gambie, nous l’avons jouée il y a quelques années. On va déjà se concentrer sur le premier match et on verra les deux autres par la suite. Nos ambitions sont de terminer parmi les deux premiers et passer au second tour. »

Didier Six, sélectionneur de la Guinée.

« Chaque match va se jouer différemment »

« Notre équipe du Sily devient de plus en plus reconnue après quelques déboires ces dernières années. Par le travail et l’abnégation des joueurs, je pense qu’on a nos chances de pouvoir passer le premier tour. Toutes les équipes sont là pour chercher le trophée, nous aussi. Donner le Sénégal et la Guinée favoris du groupe, est trompeur. Chaque match va se jouer différemment. En signant mon contrat, il y a deux ans, les objectifs qui nous m’ont été assignés c’est la demi-finale de la CAN. Et quand on y parvient, on cherche à aller plus loin. »

Rigobert Song, ancien capitaine des Lions indomptables.

« La différence se fera à ce niveau psychologique »

« Le premier match est très important dans une compétition. Il faut absolument gagner pour soigner l’état d’esprit et éviter que le doute s’installe. Je pense que le premier match de nos Lions va déterminer la suite. Je leur transmets tout mon fighting spirit qu’ils devront mettre en exergue durant cette CAN. La différence se fera à ce niveau psychologique dans la mesure où toutes les équipes seront préparées »