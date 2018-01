Les Etats-unis ont condamné mercredi le meurtre en deux jours de deux soldats camerounais dans les zones anglophones, tout en appelant le gouvernement camerounais « à faire preuve de retenue face à ces actes de violence » imputées par les autorités aux séparatistes anglophones.

« Les États-Unis condamnent le meurtre d’un marin camerounais Ă Ekondo-Titi dans la rĂ©gion du Sud-Ouest le 14 janvier et le meurtre d’un gendarme Ă Wum dans la rĂ©gion du Nord-Ouest le 15 janvier », a indiquĂ© mercredi l’ambassade amĂ©ricaine Ă YaoundĂ© dans une dĂ©claration transmise Ă l’AFP.

« Nous exhortons le gouvernement de la RĂ©publique du Cameroun Ă faire preuve de retenue face Ă ces actes de violence », a plaidĂ© l’ambassade. « Nous continuons de lancer un appel Ă toutes les parties pour qu’elles engagent un dialogue significatif et large », a-t-elle soulignĂ©. Pour les Etats-Unis, « le dialogue est la seule voie vers une rĂ©solution des griefs lĂ©gitimes » exprimĂ©s par la minoritĂ© anglophone du Cameroun.

Dimanche, un militaire a Ă©tĂ© tuĂ© par « des sĂ©paratistes » Ă Ekondo-Titi, dans le dĂ©partement du Dian, avait affirmĂ© Ă l’AFP un officiel.

Lundi, un vent de panique a soufflĂ© sur plusieurs Ă©tablissements scolaires du sud-ouest, une rumeur ayant annoncĂ© une sĂ©rie d’attaques de sĂ©paratistes pour protester contre la dĂ©tention au Nigeria de leurs leaders. Etudiants et Ă©lèves avaient alors dĂ©sertĂ© les campus et les salles de classe.

La minoritĂ© anglophone du pays – environ 20% des 23 millions d’habitants – proteste contre sa marginalisation depuis plus d’un an. Si certains anglophones exigent le retour au fĂ©dĂ©ralisme, une minoritĂ© rĂ©clame la partition du Cameroun. Deux scĂ©narios que refuse catĂ©goriquement YaoundĂ©.

A mesure que le prĂ©sident Paul Biya et les autoritĂ©s camerounaises ont accru la pression sĂ©curitaire et la rĂ©pression des manifestations sĂ©paratistes, les rangs des sĂ©cessionnistes se sont Ă©toffĂ©s ces derniers mois, en mĂŞme temps que se sont multipliĂ©s les incidents violents, faisant craindre, selon observateurs et analystes, l’Ă©mergence d’une « insurrection armĂ©e » dans la rĂ©gion.