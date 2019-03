Cameroun : les Etats-Unis pourraient (encore) réduire leur aide

Le sous-secrétaire d’Etat américain chargé des Affaires africaines n’a pas exclu cette possibilité, si la situation sociopolitique continuait de se dégrader au Cameroun.

Tibor Nagy, le sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions africaine ne cesse de se montrer préoccupé par la situation sociopolitique au Cameroun. Il a menacé les autorités de Yaoundé de nouvelles sanctions.

Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, le haut diplomate américain explique que « la plupart du temps, l’aide américaine est apportée directement aux habitants et ne transite pas par le gouvernement, comme les traitements contre le Sida par exemple. Donc l’aide humanitaire ne sera pas touchée ».

Cependant, le responsable américain averti que si la situation sociopolitique reste détériorée « l’assistance au développement ou la coopération militaire peuvent encore » être réduite.

Lest Etats-Unis ont en effet annoncé, en février, avoir réduit leur aide militaire envers le Cameroun. « Certaines sanctions directes sont automatiques dans la mesure où il y a des informations relatives aux violations de droits humains », a expliqué Tibor Nagy au sujet de la crise anglophone qui engage l’armée du Cameroun contre des séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

« Nous ne pouvons travailler avec des unités qui ont commis ou risquent de commettre des violations de droits humains » a justifié l’envoyé du président Donald Trump.

Tibor Nagy révèle par ailleurs : « je reçois plus d’e-mails sur le Cameroun que sur n’importe quel autre problème en Afrique : entre 10 et 20 par jour, avec des photos et des vidéos horribles de gens décapités à la machette, de forces de sécurité se livrant à des actes terribles (…). Nous avons besoin d’une désescalade de la situation ».

Le « monsieur Afrique » du président américain s’exprimait ainsi en marge de sa tournée africaine qui a débuté le 07 en Ouganda, et qui doit le conduire au Cameroun le 17 et le 18 mars. Tibor Nagy a également invité, sur Radio France internationale (RFI), les autorités camerounaises à être « plus sérieuses » dans le recherche de solutions dans la crise anglophone. Ces déclarations ont provoqué la colère Yaoundé qui dénonce une tentative « d’immixtion inadmissible » dans les affaires intérieures du pays.

Tibor Nagy demande également la libération de Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), qu’il présente comme un prisonnier politique.