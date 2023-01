Cameroun : les frais de permis de conduire désormais à 250 000 F

La décision est ressortie de l’assemblée générale des promoreurs d’auto-écoles depuis le mois de décembre.

Un reportage de Canal 2 International hier 18 janvier 2023 a rappelé aux prétendants de conduite Catégorie B que, les frais d’apprentissage ont évolué. L’Assemblée générale des promoteurs d’auto-école de la région du Centre, a eu lieu le 22 décembre 2022 à Yaoundé, sous le thème : « Les auto-écoles face aux défis de la professionnalisation ».

« Organiser aujourd’hui cette Assemblée générale (A.G), c’est nous regarder en face, nous parler dans les yeux et laver le linge sale en famille ; faire comprendre à tous le bien-fondé d’une bonne formation, c’est-à-dire le payement de frais de 250.000FCfa pour deux mois ; le respect de 40h de cours théoriques et de 20h de cours pratiques. Les auto-écoles ont décidé de sortir du noir. On ne doit plus tromper les Camerounais. Pour une formation à 50 ou 60.000FCfa, on ne peut vraiment pas vous donner même le quart du temps réglementaire. Cette A.G a remis les pendules à l’heure. On pense aux accidents de la circulation et à l’incivisme routier qui sévit dans nos villes », avait souligné Serge Yoba, promoteur d’auto-école.

« Ce qui me faire rire dans tous ça c’est que les promoteurs pensent qu’ils se feront plus d’argent avec ça. Combien de camerounais peuvent se permettre une telle somme pour se former à l’auto école ? A mon avis ça va faire fuir beaucoup moi y compris… qu’ils restent avec » s’est indigné une Camerounaise. Et une autre de l’appuyer en disant « c’est comme ça que le nombre de chauffeurs sans permis va augmenter. Surtout à Douala. Tout le monde va se former dans le tas et on va augmenter le nombre d’accidents« .