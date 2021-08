Cameroun : les grandes priorités de Paul Biya pour l’année 2022

Elles sont contenues dans sa circulaire signée le 30 août 2021, fixant les orientations générales de la politique budgétaire, ainsi que les dispositions pratiques pour l’élaboration du budget de l’Etat au titre de l’exercice 2022.

La préparation du budget de l’Etat pour l’exercice 2022, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), souligne le chef de l’Etat Paul Biya, dans sa circulaire publiée lundi. Les priorités de ce budget sont davantage économique, sanitaire, sécuritaire et sportif.

Sur le plan sécuritaire, la préparation du budget va marquer un point d’honneur sur la gestion des guerres dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, et de l’Extrême-Nord. Le budget va tenir compte de la reconstruction de ces Régions affectées par les crises, en particulier celles des régions anglophones du pays. En enfin la poursuite et le renforcement de la lutte contre les menaces sécuritaires dans la perspective de relever de façon durable les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.

Le président de la République annonce que sur le plan économique, un accent particulier sera mis globalement sur la finalisation et la mise en service des grands projets de première génération. ; La relance économique post-Covid-19, ainsi que de l’implémentation du nouveau Programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) ; La poursuite de l’exécution des actions contenues dans le Plan global de réforme des finances publiques actualisé afin de renforcer l’usage du budget-programme, aussi bien dans son processus de préparation que dans sa présentation, son exécution et son suivi-évaluation.

La 33e Coupe d’Afrique des nations de football que le pays va abriter sera aussi au cœur de la préparation du budget 2022 sur le plan sportif. Une compétition qui va se dérouler dans un contexte de lutte contre la Covid-19 et pour laquelle le gouvernement va continuer de mobiliser des moyens. Un renforcement de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales est en effet envisagé. Tout comme la poursuite de la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU), le renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation.

Pour l’année 2021 en cours, le budget de l’Etat est de 5235,2 milliards de FCFA (5235,2 milliards de F pour le budget général et 245,2 milliards pour les comptes d’affectation spéciale). Il est en augmentation de 370 milliards de FCFA par rapport à 2020. Au vu de la circulaire du chef de l’Etat, il pourrait être plus élevé en 2022.