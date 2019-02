Cameroun : les indicateurs politiques et économiques inquiètent

La crainte d’une multiplication des attaques avant les élections, prévues cette année, et la forte dépendance envers les recettes pétrolières freinent les investissements.

Le Cameroun est classé « C-rated », par une revue 2018 de The Economist Intelligence Unit (EIU), un Think Tank d’analyses des risques. Selon cette agence, le « C-rated » du Cameroun sur le plan politique est synonyme de pays à risques élevés.

« Le gouvernement fait face à de graves risques politiques découlant des [régions] anglophones agitées du pays, les attaques des séparatistes devant se multiplier avant les élections législatives de 2019. Boko Haram, un groupe djihadiste basé au Nigéria, pose également des risques pour la sécurité », note cette évaluation pour le Cameroun.

Le rapport édite par ailleurs que le Cameroun occupe la 13e position (sur 44 notés) des pays ayant les gouvernements les plus autoritaires d’Afrique Sub-Saharienne à côté du Zimbabwe, ou encore de la République Centrafricaine. Le pays est classé 123e sur 165 pays au niveau mondial.

Sur le plan économique, avec un « CCC », le Cameroun est classé parmi les pays à dette souveraine ultra spéculative. « L’économie est fortement exposée aux chocs, du fait de sa dépendance aux exportations de produits de base », relèvent les analystes de EIU. Le rapport ajoute que « des problèmes structurels, tels que la médiocrité des infrastructures et la lenteur des progrès dans l’élargissement de la base de revenus non pétroliers, signifient que la note ne s’améliorera pas à court terme ».

Dans le secteur bancaire, la situation n’est pas plus enviable : « la santé du système bancaire est compromise par la mauvaise qualité des prêts et son exposition au secteur public, qui a été durement touché par la faiblesse des revenus pétroliers. L’accès au financement est limité par un climat des affaires médiocre, une réglementation insuffisante et des informations insuffisantes sur les emprunteurs, en particulier pour les petites entreprises », écrit The Economist.