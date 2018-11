Cameroun : les journées technologiques nationales s’ouvrent ce jour à Yaoundé

Du 21 au 23 novembre 2018, le palais des sports de Yaoundé servira de cadre à l’édition 2018 des journées technologiques nationales placées sous le thème « Innovations technologiques : leviers de l’industrialisation du Cameroun ».

A l’initiative du ministère des mines et du développement technologique (minmidt), ces journées sont une plateforme d’échanges, de découvertes technologiques et d’innovations qui réunit les pouvoirs publics, les acteurs de l’industrie, les chercheurs, les universités, les centres de recherche et les financiers autour de différentes articulations.

En effet, l’édition 2018 a pour objectif de promouvoir le savoir-faire local comme étant le gage de l’industrialisation du Cameroun, et de valoriser les compétences et potentiels existants susceptibles d’attirer des investissements des secteurs publics et privés.

Ainsi, pendant trois jours, lesdites journées seront meublées d’activités centrées sur un salon d’expositions et d’innovations, des espaces de démonstration, des espaces publicitaires, des conférences-débats, des rencontres B to B et des awards.