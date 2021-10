Cameroun : les lauréats du concours littéraire Feicom sont connus

La cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 4ème s’est déroulée le 30 septembre à Yaoundé.

Placée sous le thème: « la résilience d’un Feicom face au Covid-19 », les candidats avaient pour mission de produire une œuvre littéraire sous cette thématique. Sur les 12 œuvres déposées pour la compétition, seulement 05 se sont démarquées auprès des différents jurys.

Pour ce 4ème rendez-vous de l’évènement c’est une dame qui se hisse au sommet du podium par sa belle plume. Frédérique NGANG et son recueil de nouvelles « Feicom Vs Covid-19 : 1-0 et autres nouvelles » ont eu l’immense mérite de séduire le jury. Avec un lexique coloré et chargé d’humour, cette œuvre de 127 pages, a obtenu la brillante moyenne de 14/20 et permet donc à son auteur de remporter la somme de 300 000 FCFA.

Au terme de cette cérémonie, le Directeur général du FEICOM, Philippe Camille AKOA en présence des représentants des ministères de la Décentralisation et de Culture, et du Directeur général des éditions Ifrikiya, entend pérenniser cet atelier de lecture et l’étendre au niveau des agences régionales. C’est autour d’un cliché de famille qu’il a donné rendez-vous à ses hôtes et collaborateurs pour la 5ième édition de l’évènement.