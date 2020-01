Cameroun : les Lionnes U17 de volley préparent la CAN

L’équipe du Cameroun a démarré le 29 janvier à Soa une banlieue de Yaoundé, son deuxième stage préparatoire en vue de la Coupe d’Afrique des Nations prévue au mois d’août prochain.

Du 29 janvier au 1er mars, un mois de stage pour parachever le processus de construction d’une solide équipe. Au cours de ce deuxième regroupement, le staff technique, entend mettre un accent sur le service et la réception.

L’équipe doit assister à l’Open de Camtel qui aura lieu le 1er et 2 février prochain à l’université de Yaoundé II Soa. Une activité marquant le lancement officiel de la saison 2020 à la Fédération camerounaise de volleyball.

Thérèse Assomo âgée de 13 ans et pensionnaire de Conquistadores VB, l’une des plus jeunes de l’équipe, affiche sa détermination à gagner sa place dans le groupe qui sera retenu pour la CAN. « C’est un honneur d’être là, d’arborer le vert-rouge-jaune. Pour moi, c’est un rêve qui devient réalité. A présent, je compte tout donner pour être retenu au terme des regroupements », se confie-t-elle.

Pour Danna Fosso la plus ancienne et seule rescapée de l’équipe qui a pris part au dernier championnat du monde, les regroupements se déroulent dans de bonnes conditions. « L’ambiance est au beau fixe. Il n’y a pas de souci ni de conflit entre nous. On s’entend bien. Pour ma part, j’avoue que passer du statut de plus jeune de l’équipe (il y a quelques mois, Ndlr) à plus ancienne maintenant me met une certaine pression. Mais, je m’attèle à gérer comme je peux pour apporter mon expérience à mes coéquipières ».

Rappelons que le premier regroupement préparatoire à la Coupe d’Afrique des Nations Cadettes filles avait eu lieu du 24 au 26 janvier 2020 à Yaoundé dans la région du Centre et à Bagangté à l’ouest. Réunies autour de leurs encadreurs dans chaque pôle, les 28 joueuses en stage avaient travaillé durant trois jours sur les techniques fondamentales, la manipulation de la balle et le système bloc-défense-attaque seul, à deux et à trois.