Cameroun : les Lions indomptables affrontent les Super Eagles du Nigeria ce 4 juin 2021

Ce soir à 20h30 min, ce sera le premier des deux matchs amicaux prévus entre les deux sélections.

Le Cameroun affronte le Nigéria ce soir. Dans le cadre des journées de la Fédération internationale de football association (Journées FIFA).

Le sélectionneur ne peut compter que sur 23 en raison des soucis de santé que connaissent les gardiens Fabrice Ondoa et Blondy Nounkeu. « C’est vrai qu’il manque quelques joueurs, mais ceux qui sont présents ici représentent le gros noyau de l’équipe qui va disputer les prochaines échéances », rassure Antonio Conceiçao.

L’équipe montre une certaine détermination à remporter le premier match amical. « On est motivé, même si c’est un match amical. On joue contre un rival, une grande nation de football », reconnait le capitaine Éric Maxime Choupo-Moting. L’attaquant du Bayern Munich qui signe son retour dans la tanière après plus d’un an d’absence, inscrit ce match sous le signe de la vengeance. « On a pas oublié le match de quart de finale perdu à la CAN 2019. C’était un match très intense, le Nigeria a remporté en Egypte, on veut corriger ça. On veut aussi montrer qu’on a une bonne équipe », affirme-t-il.

Il conclut en disant : « On sait que le peuple camerounais est derrière nous, c’est toujours un honneur de jouer pour le pays. »

Après ce premier match qui va se disputer sur la pelouse du Weiner Neustadt Stadium, un autre est prévu contre la même équipe nigériane le 8 juin prochain.