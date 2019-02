Cameroun : Les Lions indomptables changent de maillot

Puma n’a pas pu renouveler le contrat qui le lie à la Fédération camerounaise de football depuis 1998. Adidas est en pole position pour être le nouveau sponsor de la Fécafoot.

C’est par un twitte du président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Seidou Mbombo Njoya que la nouvelle a été rendue publique, ce mercredi 27 février 2019. Equipementier historique du Cameroun depuis 1998, Puma ne va plus collaborer avec les Lions indomptables ! Le contrat entre les deux parties est en effet arrivé à son terme en fin d’année 2018 et le nouveau président de la Fécafoot a confirmé sur Twitter qu’ils ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une prorogation.

-Samuel Eto’o-

Dans les coulisses de la Fécafoot l’on a appris que l’équipementier allemand voulait revoir de moitié le contrat de sponsor qui le liait à la Fécafoot. Du coup, le désaccord s’est installé. Cette mésentente est un coup dur pour le groupe allemand qui perd, à travers les champions d’Afrique en titre, l’un de ses plus dignes ambassadeurs. Il avait d’ailleurs pendant cette période faste de partenariat choisi la star camerounaise Samuel Eto’o, comme tête d’affiche de plusieurs de ses campagnes de promotion.

Si le président de l’instance faîtière du football camerounais affirme qu’il : « reste ouvert à toutes les discussions pour choisir un nouveau équipementier», l’on sait par ailleurs qu’il a déjà rencontré un responsable de la firme Adidas et que « qualitativement et financièrement leur offre est plus intéressante». Mais si d’ici le 26 mars, date du match face aux Comores, aucun n’accord n’est trouvé, la Fécafoot, qui possède encore un énorme lot d’équipement Puma, pourrait se retourner vers son ancien partenaire, afin que les Lions étrennent encore cette marque.

–Retrait de six points-

Le partenariat entre Puma et la Fécafoot a été surtout marqué par l’histoire de l’UniQit. En 2004, le Cameroun avait payé au prix fort le fait d’avoir porté ce maillot en forme de combinaison. La Fifa avait alors décidé de retirer six points à l’équipe du Cameroun avant l’entame des éliminatoires du Mondial-2006, pour avoir utilisé un équipement jugé non conforme lors de la Coupe d’Afrique des nations 2004 en Tunisie. Après d’âpres négociations, tout est revenu dans l’ordre. Mais certaines autorités en charge du football camerounais ont payé leurs entêtements à revêtir les Lions d’un maillot non conforme à la Loi 4 des Lois du jeu.

Par ailleurs, quel qu’en soit l’équipementier qui sera choisi par la Fécafoot, le contrat doit intégrer toutes les sélections nationales, afin que les Lionnes ne portent plus les maillots des hommes. En rappel, les derniers équipementiers de l’équipe nationale du Cameroun sont : Puma (1998-2018) ; Lotto (1995- 1996), Mitre (1993-1995) ; Adidas (1988 -1993) ; Le Coq sportif (1982-1987).