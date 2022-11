Cameroun : les maillots One All Sports font du charme

Les équipements One All Sports qui seront arborés par les Lions indomptables lors du Mondial qatari sont déjà en vente dans plusieurs villes du Cameroun.

Mais les clients restent dubitatifs. C’est au sein de la boutique Edimo Design située au supermarché Carrefour de Warda qu’on retrouve une dizaine de clients qui arpentent les étagères. Trois d’entre eux font des appels vidéo avec leurs proches pour choisir les couleurs et les tailles des maillots désirés. Des achats pour la famille ou des groupes d’amis sont en cours. Les pièces sortent par groupe de trois ou quatre. Le maillot vert semble être le plus apprécié.

Les maillots One All Sports sont donc véritablement disponibles dans les rayons. Ils coûtent 39.900 Fcfa la pièce. Les polos sont à 29.900 Fcfa et l’ensemble survêtement à 77.000 Fcfa.

Des points de vente sont également présents dans divers endroits dans la ville de Yaoundé : Hôtel Hilton, Aéroport de Nsimalen, Agence de voyage Touristique Express et les supermarchés Dovv.

Si à la boutique Edimo de Carrefour-Warda l’espace ne désemplit pas, au sein d’un supermarché Dovv, les clients se font plus timides. Entre ceux qui observent la qualité des maillots et ceux qui s’enquièrent juste des prix et repartent sans faire un achat, les fans de football y sont moins enthousiastes. Leslie, une vendeuse des produits One All Sports l’explique : « Nous avons ouvert les points de vente dans les supermarchés Dovv depuis deux semaines environ. Les clients achètent mais pas autant qu’à la veille d’une Coupe du monde où le Cameroun sera présent. Je pense que c’est encore un peu timide ».

Plusieurs fans rencontrés dans les rues de la capitale politique se plaignent du prix relativement élevé de ces produits. « Je pensais que le maillot pour l’entraînement serait moins cher que celui utilisé pour les matchs mais si c’est le même prix je ne pourrais pas avoir de maillot » déclare un supporter.

Et la donne sera différente dès à présent, la contrefaçon vendue à vil prix est désormais interdite pour ces équipements de sports. Un communiqué de la Direction générale de la Douane qui vise à protéger les équipements One All Sports le notifie : « Bien vouloir considérer Edimo Design SARL comme fournisseur exclusif de la FECAFOOT, segundo, renforcer la surveillance aux frontières terrestre, maritime et aérienne. Pour tout autre importateur, tout produit contrefait en circulation, saisir la division des enquêtes douanières et de la surveillance. ».

Les supporters qui se plaignent quelque peu de la tarification en vigueur gardent en tête un plan B, celui de se rabattre sur des produits vendus par des marques camerounaises diverses, au couleur du drapeau national.