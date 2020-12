Pris en grippe par une partie de l’opinion pour s’être affiché avec l’opposant Maurice Kamto, et lui avoir adressé un message de sympathie, l’artiste musicien sort de son silence et dit son refus de la haine tribale.

Bonjour cher fans, abonnés, et peuple Camerounais.

Depuis quelques heures, c’est avec une certaine amertume que je vois la toile s’enflammer suite à la publication d’une photo avec le Pr KAMTO et moi aux sorties de ma prestation lors d’un mariage à Douala le week-end dernier. Le niveau des propos est indigne et se rapproche d’avantage d’une campagne de diffamation saupoudrée d’un peu de tribalisme.

Les récents évènements de NDIKINEMEKI m’ont imposé un silence duquel, je peux sortir pour clarifier les choses tout en rappelant que jamais un de mes projets professionnels n’a été relayé avec autant de passion. Entre boycott d’une certaine diaspora et allégations non-fondées, j’ai fait preuve de retenue, sachant qu’on ne peut faire l’unanimité et qu’un jour, il va falloir nous asseoir et dialoguer pour aller de l’avant.

Un screenshot publié par un des administrateurs de ma page, exposant les propos d’une dame suite aux évènements de Douala fait le tour de la toile, et je peux affirmer qu’il ne s’agit pas d’un acte posé avec l’intention de nuire par un membre de mon équipe. Je profite de l’occasion pour adresser mes excuses à la dame, tous ceux qui ont été heurté par cette maladresse et à tous ceux qui placent en nous un espoir pour la survie de la musique camerounaise.

Idéalement, j’aurai voulu voir se déployer cette énergie débordante pour le soutien des projets culturels et artistiques pour les créatifs de mon pays, loin de toutes formes de récupération par une certaine élite politique. Je crois en ce pays qui permet à travers la loi, la liberté d’opinion et de rencontre entre camerounais.

Je crois en possibilité d’influencer positivement l’environnement à travers l’art, celui qui dépasse les frontières, celui qui valorise la diversité et la richesse issue de ce tout ce qui peut être perçu comme une différence.

Je suis DYNASTIE LE TIGRE, et c’est grâce à vous mon public que l’aventure est possible, j’appartiens à mon public et non à une ethnie. Je ne renierai jamais l’héritage de mes origines et seul le message du cœur touchera ceux qui m’écoutent avec leurs âmes.

Je suis le fils, le frère, le père, l’artiste de tous les Camerounais sans aucune forme de discrimination. Je jouis de mes libertés dans le strict cadre de ce que prévoit la loi et menaces que je reçois renforcent ma conviction dans la recherche d’union des cœurs entre chaque frère que ma musique touchera. C’est ensemble que nous y arriverons où la peur fait reculer l’espoir d’un meilleur lendemain.

La paix n’est pas un vain mot mais un comportement à apprendre à nos enfants, de peur de léguer pour héritage la haine à nos progénitures.

Et si chacun de nous décidait de ne pas être la porte par laquelle le tribalisme et la haine ethnique passeront??? :🤔

Ekang en colère à gauche et combattants très très fâché à droite et la fin du film c’est quand ? et qui va gagner ? Personne, tout au contraire c’est le Cameroun qui perd #MALHEUREUSEMENT. 😔

Souvenons-nous de l’histoire du RWANDA …

J’ai honte de voir les enfants de mon pays se faire tant de mal (pauvres mortels que nous sommes).

Nb: nous n’avons qu’un seul pays aimons-nous vivants 🇨🇲❤🇨🇲 merci .

#OneNation

#LePaysABesoinDeTousSesEnfants