Cameroun: les modalités de recrutement de 2000 enseignants d’universités

Les personnes désireuses de saisir l’opportunité d’emploi créée mardi par le chef de l’Etat devront avoir 40 au plus à la date de souscription. Elles doivent également justifier d’un Doctorat ou d’un PHD.

L’on en sait un peu plus sur les modalités du recrutement de deux mille enseignants que le Cameroun envisage de lancer dès janvier 2019. Selon des précisions apportées mardi par le ministre de l’Enseignement supérieur Jacques Fame Ndongo, toutes les personnes appartenant à d’autres corps de métier autre que l’enseignement peuvent postuler. Quelques conditions à remplir cependant : être de nationalité camerounaise, avoir 40 au plus au moment de la souscription et être titulaire d’un Doctorat ou d’un PHD.

« C’est une opération qui s’étalera sur trois années, de façon à donner une chance aux étudiants encore inscrits au cycle de doctorat ou ceux qui sont en phase de soutenance de leurs travaux. Il s’agira de recruter 1000 assistants en 2019, 500 en 2020 et 500 en 2021 ; ce qui permettra de porter à 6000 le nombre de personnels enseignants en service dans les universités du Cameroun« , a expliqué Jacques Fame Ndongo lors d’un point de presse donné mardi à Yaoundé.

Les dossiers de candidature seront déposés au ministère de l’Enseignement supérieur. Ils seront par la suite renvoyés au niveau des universités pour le début des opérations de vérification, suivant un ordre établi. D’abord la vérification des dossiers et audition des postulants dans les universités suivie d’une procédure quasi similaire dans les conseils départementaux et les commissions consultatives de recrutement. La phase finale sera menée au ministère de l’Enseignement où une commission centrale de coordination dudit recrutement sera créée.

« Aussitôt que la commission centrale de coordination du recrutement aura été mise sur pied et aura siégé, nous publierons les répartitions des postes par université et par établissement, ainsi que les profils exigés. Au terme des délibérations des instances statutaires la commission centrale de coordination du recrutement se chargera de vérifier la régularité des opérations et d’arbitrer sur les cas litigieux. Elle clôturera la procédure par la publication des listes des candidats retenus par université et par établissement », souligne le ministre Jacques Fame Ndongo.