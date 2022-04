Cameroun : les opportunités de la filière bambou et rotin sont sous-exploitées

Le tout premier congrès africain du bambou et du rotin s’est ouvert le 20 avril 2022 à Yaoundé, la rencontre s’achève ce 22 avril.

Cette rencontre d’envergure est organisée en partenariat avec l’Organisation internationale pour le bambou et le rotin (Inbar). En effet, l’Accord de Beijing relatif à la création d’Inbar permet au Cameroun d’introduire à l’international plus de 200 produits dérivés impliquant les secteurs du cosmétique, la construction, la microcomposante, l’ameublement, la médecine, le textile et la fibre composite. A noter que, le commerce mondial du bambou et du rotin rapporte plus de 11 300 milliards de F CFA.

« Le bambou et le rotin comme moteur d’une économie résiliente et durable en Afrique, dans le contexte marqué par la dégradation progressive des ressources en bois d’origine naturelle et l’urgence de la lutte contre les changements climatiques ». Tel est le thème du tout premier congrès africain du bambou et du rotin (20 au 22 avril au Cameroun).

« Le bambou et le rotin sont deux leviers qui peuvent permettre, s’ils sont bien exploités, de créer les emplois, lutter contre la pauvreté et améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Au plan environnemental et climatique, le bambou et le rotin séquestrent le carbone au même titre que la forêt », indique Jules Doret Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune.

Selon les estimations officielles, le Cameroun abrite 15 espèces de bambou sur les 1 642 recensées dans le monde, et jusqu’à 21 espèces de rotin sur les 631 dénombrées sur la planète. L’exploitation optimale de ce potentiel, grâce notamment à la production d’une partie des 200 produits qui peuvent découler du bambou et du rotin, pourrait créer jusqu’à 250 000 emplois dans le pays.

La filière bambou et rotin globalement, représente un marché estimé à 11 000 milliards de F CFA dans le monde.